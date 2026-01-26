Gazzetta dello Sport: “Nuovo club su Diakitè. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Si apre la settimana più calda del mercato di Serie B, quella in cui tutti i nodi sono destinati a venire al pettine. A fare il punto è Nicola Binda sulle colonne della Gazzetta dello Sport, che fotografa un campionato in fermento, soprattutto tra le squadre di vertice chiamate a rifinire le rose in vista della volata finale.

Secondo l’analisi di Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport, il Frosinone ha già mosso passi concreti ufficializzando l’arrivo di Fiori dal Mantova ed è pronto a fare altrettanto con Fini dal Genoa. Il Venezia resta in attesa di Ambrosino, ma non abbandona la pista che porta a Dagasso, mentre il Monza è chiamato ad alleggerire l’organico e valuta offerte in particolare per Mota e Colpani.

In questo scenario, come sottolinea ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo resta uno dei club più attesi. I rosanero non hanno ancora deciso con chi sostituire Brunori, partito a inizio gennaio, e continuano a prendersi tempo per individuare il profilo giusto. Il Modena, invece, potrebbe considerare chiuso il proprio mercato, anche se resta vivo un interesse per Diakitè, in uscita proprio dal Palermo.

Capitolo Cesena: i due obiettivi sono ormai vicini alla definizione. Come riporta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, l’annuncio di Cerri dal Como è atteso a brevissimo, mentre Di Pardo verrà ufficializzato non appena Celia completerà il trasferimento al Benevento.

Più movimentata, invece, la situazione tra le squadre della medio-bassa classifica, impegnate nella corsa salvezza. Il Bari ha ufficializzato l’arrivo di Esteves in prestito dal Pisa, primo rinforzo richiesto da Longo. Il Mantova è pronto ad accogliere il portoghese Benaissa, esterno sinistro reduce dall’esperienza nella massima serie con il Casa Pia.

Infine la Reggiana, protagonista inattesa di un mercato più intenso del previsto. Come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il club ha avviato una piccola rivoluzione: Vicari è arrivato dal Bari, Paz è atteso dal Sassuolo nell’operazione che porterà Motta alla Lazio, insieme al giovane Pinelli, classe 2006. Tra i pali la scelta è ricaduta sull’esperto Micai, rientrato in Italia dopo l’esperienza in Romania con il Cluj.

E poi c’è chi aspetta il momento giusto: Sampdoria e soprattutto Spezia, chiamate a vivere una settimana decisiva in vista del derby di sabato, che potrebbe indirizzare non solo la classifica ma anche le ultime mosse di mercato.