La Nazione: “Tramoni–Palermo, Pisa in allarme: trattativa aperta e tifosi in rivolta”

La giornata dei tifosi del Pisa si è aperta con una notizia difficile da digerire. Tramoni può lasciare la maglia nerazzurra e trasferirsi al Palermo. A raccontarlo è Lorenzo Vero sulle pagine de La Nazione di Pisa, sottolineando come la dirigenza pisana sia in contatto con quella rosanero per trovare la formula giusta e chiudere l’operazione nei tempi ristretti del mercato.

Secondo quanto riferisce Lorenzo Vero su La Nazione di Pisa, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, nonostante dalla Sicilia, da oltre un mese, si rincorressero voci insistenti su un possibile approdo di Tramoni in rosanero. Dal fronte Pisa, però, il futuro del numero 10 appariva solido, anche alla luce delle sue recenti prestazioni in crescita dopo un avvio di stagione complicato.

Come evidenzia ancora Lorenzo Vero su La Nazione di Pisa, il cambio di sistema di gioco adottato da Gilardino, passato al 3-4-2-1, aveva restituito centralità e brillantezza a Tramoni. Lo stesso allenatore aveva ribadito pubblicamente l’importanza del giocatore nel progetto tecnico, arrivando persino a un mea culpa per una sostituzione avvenuta a Milano.

Il nodo resta la tempistica e l’assenza di un sostituto. L’offerta del Palermo, un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 5 milioni di euro, al momento non soddisfa il club nerazzurro, ma il dialogo prosegue. Come sottolinea Lorenzo Vero sulle colonne de La Nazione di Pisa, decisiva sarà anche la volontà del calciatore, che a Palermo ritroverebbe Inzaghi, tecnico con cui ha vissuto alcune delle sue migliori stagioni tra Brescia e la recente promozione.

Lasciare la Serie A in questo momento rappresenterebbe una ferita profonda per la tifoseria pisana. Un sentimento che, come racconta ancora La Nazione di Pisa, si è riversato sui social: numerosi messaggi indirizzati al direttore generale Giovanni Corrado e allo stesso Tramoni, con l’hashtag e l’appello diretto «Tramoni resta», promossi anche dalla fanpage PisaCuoreNerazzurro.

La storia del numero 10 sotto la Torre è carica di significati. Arrivato giovanissimo, fu costretto a maturare in fretta dopo il grave infortunio al ginocchio alla prima giornata dell’era Aquilani. Nella scorsa stagione, però, Tramoni ha guidato il Pisa da leader tecnico verso una promozione in massima serie attesa da trentiquattro anni. Un legame forte, che rende l’ipotesi dell’addio ancora più dolorosa per l’ambiente, come ribadisce Lorenzo Vero de La Nazione di Pisa.

Intanto, in uscita certa, c’è Esteves: il centrocampista portoghese ha raggiunto Bari ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Serie B con la maglia biancorossa.