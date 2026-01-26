Il Resto del Carlino: “Sorpresa Modena, Di Mariano verso l’addio? Due club interessati”

Comincia l’ultima settimana del mercato invernale, una settimana lunga che si chiuderà soltanto lunedì 2 febbraio. In casa Modena, però, il quadro appare piuttosto definito. Dopo l’acquisizione di Manuel De Luca, salvo sorprese, non dovrebbero esserci ulteriori operazioni in entrata. Lo scenario potrebbe cambiare soltanto in un caso: qualche uscita negli ultimi giorni, come riporta Il Resto del Carlino.

Il tecnico Sottil non ha mai nascosto la propria soddisfazione per l’attuale rosa, ma il mercato resta fluido e alcune situazioni potrebbero evolversi. Non tanto quella di Mendes, il cui trasferimento allo Spezia è definitivamente tramontato, quanto piuttosto profili come Cauz, ipotesi complicata, e Cotali, che resta invece un nome potenzialmente cedibile, secondo Il Resto del Carlino.

Nelle ultime ore, inoltre, si è aggiunto un nuovo nome alla lista dei possibili partenti. Si tratta di Francesco Di Mariano, che avrebbe attirato l’interesse della Sampdoria e, secondo alcune indiscrezioni, anche del Bari. Il giocatore palermitano ha trovato poco spazio nelle ultime settimane e un’eventuale cessione potrebbe aprire nuovi scenari per il Modena, come sottolinea ancora Il Resto del Carlino.

In caso di addio di Di Mariano, infatti, il club gialloblù potrebbe valutare l’ingaggio di una seconda punta o, più probabilmente, di un quinto capace di rinforzare il reparto degli esterni. Tutto resta comunque legato alle uscite: senza movimenti in questo senso, il mercato del Modena è destinato a chiudersi così com’è.

Gli ultimi giorni diranno se dalle intenzioni si passerà ai fatti. Per ora, la linea resta prudente, con l’attenzione puntata più sulle possibili cessioni che su nuovi innesti, come evidenzia Il Resto del Carlino.