Serie B, stasera al via la 7ª giornata con Verona-Catanzaro: programma completo e classifica aggiornata. Mantova-Palermo sfida al vertice

Prende il via questa sera la 7ª giornata del campionato di Serie B, con l’anticipo tra Hellas Verona e Catanzaro, in programma alle ore 20:30 allo stadio Bentegodi. Una sfida delicata per entrambe le formazioni, soprattutto per i calabresi, reduci dalla pesante sconfitta contro il Mantova e chiamati a reagire dopo la conferma in panchina di Giorgio Gorgone.

I riflettori saranno puntati anche su Mantova-Palermo, in programma domani alle ore 17:15. I rosanero di Filippo Inzaghi guidano la classifica con 16 punti e sono ancora imbattuti, mentre i lombardi di Francesco Modesto inseguono a quota 14. Una sfida diretta per il primato, con il Modena terzo a 13 punti e pronto ad approfittare di eventuali passi falsi delle prime due.





Il programma proseguirà sabato con Ascoli-Empoli, Benevento-Vicenza, Carrarese-Modena e Padova-Virtus Entella alle 15:00, mentre Pisa-Cremonese si giocherà alle 19:30. Domenica spazio a Juve Stabia-Südtirol, Cesena-Avellino e Sampdoria-Arezzo.

Serie B, il programma della 7ª giornata

Venerdì 16 ottobre

Hellas Verona-Catanzaro, ore 20:30

Sabato 17 ottobre

Ascoli-Empoli, ore 15:00

Benevento-L.R. Vicenza, ore 15:00

Carrarese-Modena, ore 15:00

Padova-Virtus Entella, ore 15:00

Mantova-Palermo, ore 17:15

Pisa-Cremonese, ore 19:30

Domenica 18 ottobre

Juve Stabia-Südtirol, ore 15:00

Cesena-Avellino, ore 17:15

Sampdoria-Arezzo, ore 19:30

Serie B, la classifica aggiornata

Pos. Squadra Punti Gare 1 Palermo 16 6 2 Mantova 14 6 3 Modena 13 6 4 Südtirol 12 6 5 Ascoli 11 6 6 Avellino 10 6 7 Pisa 10 6 8 Benevento 10 6 9 Hellas Verona 7 6 10 Cesena 7 6 11 Padova 7 6 12 Arezzo 7 6 13 Virtus Entella 6 6 14 Cremonese 6 6 15 Empoli 6 6 16 L.R. Vicenza 5 6 17 Carrarese 4 6 18 Sampdoria 4 6 19 Catanzaro 3 6 20 Juve Stabia 2 6

Juve Stabia penalizzata di quattro punti.