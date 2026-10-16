Serie B, stasera al via la 7ª giornata con Verona-Catanzaro: programma completo e classifica aggiornata. Mantova-Palermo sfida al vertice
Prende il via questa sera la 7ª giornata del campionato di Serie B, con l’anticipo tra Hellas Verona e Catanzaro, in programma alle ore 20:30 allo stadio Bentegodi. Una sfida delicata per entrambe le formazioni, soprattutto per i calabresi, reduci dalla pesante sconfitta contro il Mantova e chiamati a reagire dopo la conferma in panchina di Giorgio Gorgone.
I riflettori saranno puntati anche su Mantova-Palermo, in programma domani alle ore 17:15. I rosanero di Filippo Inzaghi guidano la classifica con 16 punti e sono ancora imbattuti, mentre i lombardi di Francesco Modesto inseguono a quota 14. Una sfida diretta per il primato, con il Modena terzo a 13 punti e pronto ad approfittare di eventuali passi falsi delle prime due.
Il programma proseguirà sabato con Ascoli-Empoli, Benevento-Vicenza, Carrarese-Modena e Padova-Virtus Entella alle 15:00, mentre Pisa-Cremonese si giocherà alle 19:30. Domenica spazio a Juve Stabia-Südtirol, Cesena-Avellino e Sampdoria-Arezzo.
Serie B, il programma della 7ª giornata
Venerdì 16 ottobre
- Hellas Verona-Catanzaro, ore 20:30
Sabato 17 ottobre
- Ascoli-Empoli, ore 15:00
- Benevento-L.R. Vicenza, ore 15:00
- Carrarese-Modena, ore 15:00
- Padova-Virtus Entella, ore 15:00
- Mantova-Palermo, ore 17:15
- Pisa-Cremonese, ore 19:30
Domenica 18 ottobre
- Juve Stabia-Südtirol, ore 15:00
- Cesena-Avellino, ore 17:15
- Sampdoria-Arezzo, ore 19:30
Serie B, la classifica aggiornata
|Pos.
|Squadra
|Punti
|Gare
|1
|Palermo
|16
|6
|2
|Mantova
|14
|6
|3
|Modena
|13
|6
|4
|Südtirol
|12
|6
|5
|Ascoli
|11
|6
|6
|Avellino
|10
|6
|7
|Pisa
|10
|6
|8
|Benevento
|10
|6
|9
|Hellas Verona
|7
|6
|10
|Cesena
|7
|6
|11
|Padova
|7
|6
|12
|Arezzo
|7
|6
|13
|Virtus Entella
|6
|6
|14
|Cremonese
|6
|6
|15
|Empoli
|6
|6
|16
|L.R. Vicenza
|5
|6
|17
|Carrarese
|4
|6
|18
|Sampdoria
|4
|6
|19
|Catanzaro
|3
|6
|20
|Juve Stabia
|2
|6
Juve Stabia penalizzata di quattro punti.