Serie B, stasera al via la 7ª giornata con Verona-Catanzaro: programma completo e classifica aggiornata. Mantova-Palermo sfida al vertice

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

Prende il via questa sera la 7ª giornata del campionato di Serie B, con l’anticipo tra Hellas Verona e Catanzaro, in programma alle ore 20:30 allo stadio Bentegodi. Una sfida delicata per entrambe le formazioni, soprattutto per i calabresi, reduci dalla pesante sconfitta contro il Mantova e chiamati a reagire dopo la conferma in panchina di Giorgio Gorgone.

I riflettori saranno puntati anche su Mantova-Palermo, in programma domani alle ore 17:15. I rosanero di Filippo Inzaghi guidano la classifica con 16 punti e sono ancora imbattuti, mentre i lombardi di Francesco Modesto inseguono a quota 14. Una sfida diretta per il primato, con il Modena terzo a 13 punti e pronto ad approfittare di eventuali passi falsi delle prime due.


Il programma proseguirà sabato con Ascoli-Empoli, Benevento-Vicenza, Carrarese-Modena e Padova-Virtus Entella alle 15:00, mentre Pisa-Cremonese si giocherà alle 19:30. Domenica spazio a Juve Stabia-Südtirol, Cesena-Avellino e Sampdoria-Arezzo.

Serie B, il programma della 7ª giornata

Venerdì 16 ottobre

  • Hellas Verona-Catanzaro, ore 20:30

Sabato 17 ottobre

  • Ascoli-Empoli, ore 15:00
  • Benevento-L.R. Vicenza, ore 15:00
  • Carrarese-Modena, ore 15:00
  • Padova-Virtus Entella, ore 15:00
  • Mantova-Palermo, ore 17:15
  • Pisa-Cremonese, ore 19:30

Domenica 18 ottobre

  • Juve Stabia-Südtirol, ore 15:00
  • Cesena-Avellino, ore 17:15
  • Sampdoria-Arezzo, ore 19:30

Serie B, la classifica aggiornata

Pos. Squadra Punti Gare
1 Palermo 16 6
2 Mantova 14 6
3 Modena 13 6
4 Südtirol 12 6
5 Ascoli 11 6
6 Avellino 10 6
7 Pisa 10 6
8 Benevento 10 6
9 Hellas Verona 7 6
10 Cesena 7 6
11 Padova 7 6
12 Arezzo 7 6
13 Virtus Entella 6 6
14 Cremonese 6 6
15 Empoli 6 6
16 L.R. Vicenza 5 6
17 Carrarese 4 6
18 Sampdoria 4 6
19 Catanzaro 3 6
20 Juve Stabia 2 6

Juve Stabia penalizzata di quattro punti.

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