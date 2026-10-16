Serie B, stasera al via la 7ª giornata con Verona-Catanzaro: probabili formazioni, orario e dove vederla in TV

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
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Il Catanzaro si prepara a una delle trasferte più delicate della stagione. Questa sera, alle ore 20:30, i giallorossi affronteranno l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi, in una sfida che potrebbe risultare decisiva per il futuro di Giorgio Gorgone. Come racconta Carlo Talarico sulle colonne del Corriere dello Sport, il tecnico ha incassato la fiducia della società dopo la pesante sconfitta contro il Mantova, ma adesso è chiamato a ottenere una risposta concreta dalla squadra. Dall’altra parte ci sarà il Verona di Marco Baroni, altro allenatore alle prese con un momento difficile.

La settimana del Catanzaro è stata caratterizzata da confronti e riflessioni. Secondo quanto riportato da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, Gorgone ha incontrato prima il direttore sportivo Ciro Polito e successivamente il presidente Floriano Noto, presente anche agli allenamenti per sostenere la squadra. La contestazione dei tifosi resta forte dopo un avvio di campionato da cinque sconfitte e una sola vittoria, il peggiore della storia giallorossa in Serie B, considerando le 32 partecipazioni del club. Nonostante le indiscrezioni su possibili sostituti, tra cui Andrea Sottil, la società ha scelto di proseguire con l’attuale allenatore.


Sul piano tattico sono attese alcune novità. Come evidenzia Talarico nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, Pietro Iemmello potrebbe tornare ad agire qualche metro più indietro rispetto alla posizione occupata contro il Mantova, quando era stato impiegato come riferimento avanzato. Il ruolo di unica punta dovrebbe essere affidato a Pecorino, mentre resta possibile una soluzione con due attaccanti, Iemmello e Pecorino, supportati da Pafundi sulla trequarti.

A centrocampo potrebbe arrivare l’occasione per Giovane, in alternativa a Franky Tchaouna, accanto a Petriccione. Un’altra possibilità prevede l’avanzamento di Mosti sulla linea dei trequartisti. Sulla fascia sinistra D’Alessandro punta a ritrovare una maglia da titolare dopo aver superato l’infortunio rimediato a Pisa, mentre a destra si attende una prestazione più incisiva da Dorval. In difesa, invece, Ruggero, Antonini e Imperiale sono orientati verso la conferma.

Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Carlo Talarico, sottolinea come la trasferta di Verona rappresenti un vero banco di prova per l’intero ambiente giallorosso. Gorgone non ha parlato alla stampa alla vigilia, concentrando il lavoro sulla preparazione della partita. Dopo la fiducia ricevuta dalla dirigenza, il Catanzaro dovrà dimostrare sul campo di poter invertire la rotta.

Hellas Verona-Catanzaro, le probabili formazioni

Hellas Verona (4-3-3): Leali; Zappa, Dawidowicz, Slotsager, De Battisti; Iannoni, Le Borgne, Lella; Livramento, Mosquera, Sarr. Allenatore: Baroni.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Imperiale; Dorval, Petriccione, Giovane, D’Alessandro; Pafundi, Iemmello; Pecorino. Allenatore: Gorgone.

Stadio: Marcantonio Bentegodi, Verona
Data e orario: venerdì 16 ottobre, ore 20:30
Diretta TV: DAZN, Prime Video, OneFootball TV
Arbitro: Perri di Roma 1
Assistenti: Di Giacinto e Pistarelli
Quarto ufficiale: Drigo
VAR: Santoro
AVAR: Gariglio

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