Corriere dello Sport: “Mantova-Palermo, le probabili formazioni: Perin favorito su Fortin, Modesto recupera Ignacchiti e Trimboli”

Mantova e Palermo si preparano allo scontro diretto del Martelli con alcune novità di formazione. Come riportato dal Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi sembra intenzionato a confermare il 4-2-3-1, mentre Francesco Modesto dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. Le principali novità riguardano i recuperi a centrocampo dei biancorossi e il possibile ritorno di Mattia Perin tra i pali della formazione rosanero.

In casa Palermo, secondo il Corriere dello Sport, Perin ha pienamente recuperato ed è favorito nel ballottaggio con Fortin per una maglia da titolare. In difesa, Cassandro dovrebbe occupare la corsia destra, complice anche l’indisponibilità di Pierozzi. Ancora fuori Barba, mentre al centro della retroguardia sono favoriti Bani e Ceccaroni, con Augello sulla sinistra. In mediana spazio a Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Vavassori, Palumbo e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo.





Sul fronte Mantova, il Corriere dello Sport evidenzia il recupero di Ignacchiti e Trimboli, entrambi pronti a partire dal primo minuto a centrocampo. Modesto deve comunque fare i conti con tre indisponibili. In attacco dovrebbe essere Bragantini il riferimento più avanzato, sostenuto da Ilie e Ruocco.

Di seguito le probabili formazioni riportate dal Corriere dello Sport, con i rispettivi giocatori a disposizione dei due allenatori.

MANTOVA (3-4-2-1)

Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Silva, Ignacchiti, Trimboli, Benaissa; Ilie, Ruocco; Bragantini.

A disposizione: Gemello, Gasparini, Kospo, Del Lungo, Longonda, Marai, Radaelli, Wieser, Kouda, Keita, Paoletti, Gliozzi, Cajazzo, Spinaccé, Vlahovic.

Allenatore: Francesco Modesto.

PALERMO (4-2-3-1)

Perin; Cassandro, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

A disposizione: Fortin, Nespola, Peda, Magnani, Bozzolan, Gomes, Estevez, Mazzitelli, Hernani, Gyasi, Gabrielloni.

Allenatore: Filippo Inzaghi.