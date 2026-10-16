Corriere dello Sport: “Palermo, Perin verso il ritorno da titolare a Mantova. Pierozzi rischia il forfait, recuperato Magnani”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (58) pierozzi

Il Palermo si prepara alla trasferta di Mantova con alcune novità di formazione e situazioni fisiche ancora da monitorare. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi ha provato durante l’allenamento di ieri mattina a Torretta l’undici che potrebbe scendere in campo al Martelli, confermando il 4-2-3-1 e gran parte della formazione iniziale vista contro l’Empoli.

La principale novità riguarda la porta. Secondo quanto riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Mattia Perin ha lavorato regolarmente con gli altri portieri e sembra pronto a riprendersi una maglia da titolare. Salvo sorprese, potrebbe essere proprio questo l’unico cambiamento rispetto all’undici schierato inizialmente nell’ultima trasferta. Confermato invece Dennis Johnsen nel ruolo di esterno offensivo sinistro.


Non arrivano buone notizie sul fronte Pierozzi. Antonio La Rosa, sulle colonne del Corriere dello Sport, evidenzia come l’esterno destro non abbia preso parte all’allenamento con il gruppo a causa di un problema fisico ancora da valutare. La sua presenza contro il Mantova appare dunque a forte rischio.

Indicazioni positive, invece, per Magnani, recuperato in extremis venerdì scorso dopo un affaticamento e adesso a disposizione di Inzaghi. Da monitorare anche le condizioni di Gabrielloni, che nella seduta di ieri ha svolto un lavoro differenziato sul campo.

Come conclude Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’attaccante dovrebbe comunque essere disponibile per la sfida contro i biancorossi. Inzaghi si avvicina così all’appuntamento del Martelli con l’idea di confermare l’assetto utilizzato a Empoli, valutando il possibile ritorno di Perin tra i pali e le condizioni degli elementi non ancora al meglio.

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