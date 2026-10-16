Corriere dello Sport: “Palermo, Johnsen è il re degli assist. Il norvegese segna sempre in trasferta e trascina Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (72) johnsen

Dennis Johnsen è uno dei grandi protagonisti del Palermo capolista. Il norvegese sta vivendo un momento particolarmente positivo e si prepara alla sfida di Mantova con numeri che certificano la sua importanza nello scacchiere di Filippo Inzaghi. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il numero 17 rosanero è attualmente il miglior assistman della Serie B, con cinque passaggi vincenti in campionato, ai quali si aggiungono i due realizzati in Coppa Italia contro Lecce e Mantova.

Un rendimento che va ben oltre la capacità di servire i compagni. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Johnsen ha infatti collezionato sette assist e cinque reti nelle prime otto partite ufficiali della stagione. Quattro gol sono arrivati in campionato, mentre uno è stato realizzato in Coppa Italia al Renzo Barbera, proprio contro il Mantova, entrando dalla panchina. Numeri che fanno del classe 1998 uno degli elementi più determinanti della formazione rosanero.


C’è soprattutto un dato che alimenta l’ottimismo in vista della trasferta al Martelli. Antonio La Rosa, sulle colonne del Corriere dello Sport, sottolinea come Johnsen sia andato a segno in tutte e tre le gare disputate dal Palermo lontano dal Barbera in questo campionato. Il norvegese ha trovato la rete ad Arezzo, ad Avellino e nell’ultima sfida contro l’Empoli, confermando una particolare efficacia nelle partite esterne.

La crescita del numero 17 rappresenta anche una svolta rispetto alla seconda parte della scorsa stagione, quando il suo talento era emerso soltanto a tratti. La fiducia accordatagli da Inzaghi ha contribuito a trasformarlo in un calciatore più concreto e decisivo, capace di incidere con continuità attraverso gol e assist.

Come conclude Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Johnsen proverà adesso a compiere un ulteriore salto di qualità, migliorando la precisione nelle conclusioni e la continuità di rendimento nell’arco dei novanta minuti. La trasferta di Mantova rappresenta una nuova occasione per confermare il suo momento magico e aiutare il Palermo a difendere il primato.

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