Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi sceglie la continuità per Mantova. Perin pronto a riprendersi la porta”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
palermo sampdoria 3-1 (89) perin bani mezzotero

Il Palermo si prepara allo scontro diretto contro il Mantova puntando sulle certezze emerse dalla vittoria di Empoli. La formazione rosanero, prima in classifica con due punti di vantaggio sui biancorossi, dovrebbe presentarsi al Martelli con un undici molto simile a quello schierato al Castellani. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi sembra intenzionato a privilegiare la continuità, rinviando eventuali rotazioni a quando il calendario proporrà impegni più ravvicinati.

La principale novità potrebbe riguardare la porta. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Mattia Perin è pronto a riprendersi il posto da titolare, nonostante le risposte positive offerte da Fortin nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa. Le gerarchie vedono infatti Perin come primo portiere e la trasferta di Mantova potrebbe rappresentare l’occasione per rivederlo dal primo minuto. Restano invece da valutare le condizioni di Magnani e Gabrielloni. Il difensore, partito per Empoli soltanto all’ultimo momento, non ha ancora raggiunto la migliore condizione e la sua convocazione rimane in dubbio. Situazione analoga per l’attaccante, il cui impiego sarà valutato nelle prossime ore.


Per il resto, Inzaghi dovrebbe confermare il blocco protagonista dell’ultima vittoria. Massimiliano Radicini, sulle colonne del Giornale di Sicilia, sottolinea come sulla fascia destra sia atteso ancora Cassandro, reduce dal primo gol in maglia rosanero realizzato a Empoli. Al centro della difesa spazio alla coppia Bani-Ceccaroni, con Augello sulla corsia sinistra. In mezzo al campo dovrebbero essere confermati Segre e Ranocchia, chiamati a garantire equilibrio e copertura davanti alla retroguardia.

Anche il reparto offensivo sembra destinato a rimanere invariato. Palumbo, tra i migliori nell’ultima uscita, dovrebbe agire nuovamente sulla trequarti, affiancato sugli esterni da Vavassori e Johnsen. Entrambi sono reduci da una prestazione particolarmente positiva e avranno il compito di sostenere Pohjanpalo, riferimento centrale dell’attacco rosanero. Il finlandese sarà ancora una volta il terminale offensivo della squadra, chiamata a mostrare concretezza in una sfida che mette in palio punti importanti per la vetta.

Come conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il confronto con il Mantova rappresenterà un banco di prova significativo per misurare i progressi del Palermo. Prima contro seconda, con appena due punti di distanza: Inzaghi si affida alla continuità per affrontare una diretta concorrente e confermare quanto di buono mostrato nella vittoria del Castellani.

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