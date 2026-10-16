Zanetti: «Il Palermo stravincerà la Serie B. Johnsen è di categoria superiore, questa squadra può già dire la sua in A»

Paolo Zanetti non ha dubbi: il Palermo è la grande favorita per la promozione in Serie A. L’ex allenatore di Venezia e Verona, intervistato da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, ha espresso un giudizio netto sulla formazione di Filippo Inzaghi, attualmente in testa alla classifica, soffermandosi anche sulle possibili rivali dei rosanero e su due suoi ex giocatori, Dennis Johnsen e Pietro Ceccaroni.

«Di questo inizio di stagione, l’unica cosa che mi aspettavo era che il Palermo fosse primo. I rosanero stanno rispettando in pieno quelle che erano le premesse. È primo meritatamente e stravincerà questo campionato, poi ci sarà grande bagarre per il secondo posto».





Nell’intervista concessa a Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, Zanetti ha analizzato anche le difficoltà incontrate dalle squadre retrocesse dalla massima serie e la possibilità che alcune formazioni meno accreditate possano inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

«Per quanto riguarda le altre squadre, non è la prima volta che accade che le retrocesse accusino un periodo di adattamento alla categoria. Siamo solamente all’inizio, ci sono tante squadre che potenzialmente possono esserci e anche delle outsider che stanno facendo bene».

Tra queste figura il Mantova di Francesco Modesto, prossimo avversario del Palermo nello scontro diretto del Martelli.

«Per quello che ha fatto vedere il Mantova, sulla scia di quello che ha fatto l’anno scorso da quando è arrivato Modesto in panchina, ha tutto per essere una sorpresa. Stanno facendo bene, si vede che hanno basi solide su una squadra costruita perfettamente sulle idee dell’allenatore e può fare come ha fatto il Frosinone l’anno scorso. Poi ci sono squadre come il Modena e il Padova, anche se attualmente è più attardato, che possono fare un cammino come quello del Catanzaro o della Juve Stabia».

Spazio anche ai ricordi della promozione conquistata con il Venezia attraverso i play-off del 2020. In quella formazione militavano Dennis Johnsen e Pietro Ceccaroni, oggi protagonisti con la maglia del Palermo. Parlando con Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia, Zanetti ha riservato parole di grande apprezzamento soprattutto all’attaccante norvegese.

«Dennis è un giocatore forte anche in Serie A. Già con me a Venezia era un elemento importantissimo, di livello altissimo. È assolutamente di categoria superiore, lo sta continuando a dimostrare. Gioca in un contesto con tanti giocatori del suo livello. Questo Palermo potrebbe già dire la sua in Serie A. Si sta trovando bene nei meccanismi dell’allenatore, è un’arma in più del Palermo come lo è stato anche a Venezia con me quando fece 7 gol e 7 assist al suo primo anno in Italia».

Parole importanti anche per Ceccaroni, altro elemento che Zanetti conosce particolarmente bene.

«Ceccaroni era una colonna della mia squadra, un ragazzo al quale sono affezionato. Un uomo spogliatoio assoluto e un ottimo giocatore».

Infine, nell’intervista realizzata da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, l’allenatore, attualmente senza squadra, ha parlato del proprio futuro e delle opportunità valutate negli ultimi mesi.

«Di chiacchierate ne ho avute tante, sia in Italia che all’estero. Penso di essere in una condizione dove devo trovare un progetto serio, stabile, dove posso esprimermi. È importante fare le scelte giuste».