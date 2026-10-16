Giornale di Sicilia: “Mantova-Palermo, Bardi ritrova i rosanero. L’ex portiere chiamato a fermare Johnsen e Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
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Una sfida dal sapore particolare per Francesco Bardi, pronto a ritrovare il Palermo da avversario nella gara del Martelli contro il Mantova. Il portiere biancorosso, insieme all’allenatore Francesco Modesto, è uno dei due ex rosanero protagonisti del confronto diretto. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la sua esperienza in Sicilia è stata breve ma significativa, caratterizzata da appena due presenze in sei mesi e da un atteggiamento professionale che gli ha permesso di lasciare un buon ricordo.

Bardi è stato uno dei protagonisti della risalita del Mantova negli ultimi mesi e adesso sarà chiamato a confrontarsi con uno degli attacchi più prolifici della Serie B. Secondo quanto evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nei tre precedenti incroci del 2026 il portiere è sempre sceso in campo contro il Palermo, subendo complessivamente otto reti, cinque delle quali nella sfida di Coppa Italia disputata a settembre. Nonostante i gol incassati, l’estremo difensore si è spesso distinto per interventi importanti, commettendo un solo errore evidente in occasione della rete del definitivo 5-2 firmata da Pohjanpalo.


Particolarmente significativo il confronto dello scorso gennaio, quando Bardi fece il proprio esordio con il Mantova proprio contro la sua ex squadra. Il Palermo lo aveva ceduto ai lombardi all’inizio della sessione invernale di mercato e il portiere si ritrovò immediatamente di fronte i rosanero. In quella partita fu decisivo con diverse parate, mantenendo in corsa i biancorossi fino al pareggio realizzato da Marras al 95′.

Alessandro Arena, sulle colonne del Giornale di Sicilia, ripercorre anche i motivi che avevano portato alla conclusione della sua esperienza palermitana. Un infortunio e l’ottimo rendimento di Joronen gli avevano progressivamente tolto spazio. Le sue uniche due apparizioni in rosanero risalgono all’agosto 2025, contro la Cremonese in Coppa Italia e la Reggiana in campionato. Proprio nella sfida dello Zini, Bardi aveva neutralizzato il rigore decisivo calciato da Dennis Johnsen, che adesso ritroverà come uno dei principali pericoli offensivi insieme a Pohjanpalo.

Il Mantova arriva allo scontro diretto con numeri importanti in attacco: tredici reti realizzate, un dato superato soltanto dal Palermo. La difesa biancorossa, invece, ha incassato sei gol ed è stata battuta in cinque delle sei partite disputate. Nonostante questo, Bardi è risultato tra gli elementi più positivi della squadra di Modesto.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’esperienza dell’ex portiere rosanero si sta rivelando fondamentale per il rendimento del Mantova, protagonista di un avvio di campionato superiore alle aspettative. Al Martelli, però, Bardi dovrà affrontare nuovamente i suoi ex compagni, intenzionati a confermare il primato in classifica.

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