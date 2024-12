Vittoria netta della Salernitana all’Arechi. I ragazzi di Colantuono inaugurano la festa subito con Włodarczyk al suo primo goal in Italia. Poi si sblocca Soriano alla prima rete con i campani e il solito Verde su calcio di rigore. Nel finale arriva anche la gioia per Simy, bravo a lavorare un pallone in area e a battere l’estremo difensore della Carrarese.

Ecco gli highlight del match tra Salernitana e Carrarese.