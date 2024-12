Perinetti: «Brunori? Va trovata una soluzione a gennaio oppure torna a giocare per il Palermo»

In un’intervista esclusiva ad Alessio Alaimo su “TuttoMercatoWeb.com”, Giorgio Perinetti, esperto dirigente calcistico con una carriera ricca di successi, affronta i temi caldi del momento, dalla lotta Scudetto in Serie A al sorprendente equilibrio della Serie B. Non manca un pensiero speciale per Edoardo Bove e una riflessione sul caso Brunori, il talento rosanero che continua a vivere un momento complicato. Tra commenti su Napoli, Inter, e Atalanta, e una panoramica su squadre come Spezia e Pisa, Perinetti offre uno sguardo lucido e approfondito sull’attualità calcistica.

«Napoli? La favorita d’obbligo per lo Scudetto è l’Inter. Che poi gli azzurri abbiano immediatamente metabolizzato i dettami di Conte e si siano espressi come leader è inconfutabile. Ma attenzione l’Atalanta».

Prima di proseguire l’analisi dei campionati il dirigente romano rivolge un pensiero ad Edoardo Bove. «Speriamo – dice Perinetti – abbia modo di rimettersi immediatamente, è un calciatore di valore e un ragazzo che merita tutto il nostro affetto».

La Juve ha pareggiato contro il Lecce… «Ha cambiato tanto. La mentalità c’è. Ma le defezioni pesano. Oggi non è facile in nessun campo, vincere contro le provinciali non è semplice. Bene il Lecce: una società che conosce perfettamente come districarsi nella lotta salvezza, ha preso un allenatore molto preparato che aggiunge qualcosa alle solite invenzioni di Corvino sul mercato».

Stasera la Roma di Ranieri sfida l’Atalanta. «Bellissima partita. Ranieri ha dato un’iniezione di autostima dopo il pareggio contro il Tottenham. L’Atalanta oggi si propone come una squadra concreta».

Partita speciale per Zaniolo. «Non può più rimandare la sua maturazione. Deve esprimere il suo potenziale e l’Atalanta stessa non può più aspettarlo».

In B frenano Spezia e Pisa. «Prima o poi allo Spezia doveva capitare, per la legge dei grandi numeri: il Palermo è attardato rispetto alle squadre che puntano alla Serie A ma per i liguri la sconfitta di ieri non è un incidente di percorso: hanno giocato contro una squadra forte. Per quanto riguarda il Pisa… può capitare».

In rosanero Brunori continua a non giocare… «Il problema dovrà risolversi a gennaio. In estate probabilmente la cessione sarebbe stata più vantaggiosa, sono dinamiche di mercato. È una situazione che si è logorata in questi mesi, va trovata una soluzione a gennaio oppure torna a giocare per il Palermo»