Gds: “Il Palermo rialza la testa. Spazzato via lo Spezia”

L’edizione odierna del Giornale di Sicilia celebra il ritorno alla vittoria del Palermo, che al “Renzo Barbera” supera lo Spezia, interrompendo una lunga serie positiva dei liguri e rilanciando i rosanero in classifica. Una vittoria sofferta ma meritata, arrivata dopo un mese di attesa, che non solo regala tre punti preziosi, ma accende nuove speranze per il prosieguo del campionato.

Il racconto di Luigi Butera mette in evidenza il grande spirito di squadra del Palermo, che ha saputo mettere in difficoltà una formazione imbattuta e forte di una difesa granitica. L’ottima prestazione di Ranocchia e Verre, insieme alla concretezza difensiva e al coraggio mostrato nei momenti critici, sono state le chiavi di un successo che ridà ossigeno e fiducia ai rosanero.

Il gol di Baniya nel primo tempo e l’autorete di Wisniewski nel finale sigillano una partita giocata con intensità e determinazione, segno di una squadra che inizia a trovare la propria identità. Nonostante lo Spezia abbia tentato di rimettere in gioco il risultato, il Palermo ha saputo resistere, dimostrando una solidità mentale e tattica che poche volte si era vista in questa stagione.

Dionisi predica calma, ma è evidente che qualcosa stia cambiando: il settimo posto in classifica, a soli tre punti dalla quarta posizione, riapre scenari che sembravano lontani fino a pochi giorni fa. La sfida contro la Carrarese sarà il banco di prova per confermare questa ritrovata convinzione, in un campionato che, come ricorda il tecnico, resta lungo e imprevedibile.