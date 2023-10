Incredibile al Renzo Barbera: il Lecco, a sorpresa, vince 2 a 1 con il Palermo grazie ai gol di Crociata e Sersanti. Stavolta non riesce la rimonta ai rosanero, che si svegliano troppo tardi con il rigore di Brunori segnato al 95′. Gli uomini di Corini hanno costruito poco nella ripresa lasciando così per strada tre punti importanti, fallendo l’opportunità di raggiungere il secondo posto. D’altro canto è lodevole la prova dei ragazzi di Bonazzoli, solidi nella fase difensiva (salvati anche da un super Melgrati nel primo tempo) e cinici nelle ripartenze.

Di seguito la cronaca del match.

PRIMO TEMPO

Fischia Piccinini, si parte! Subito pericoloso il Palermo al 2′! Su iniziativa di Soleri, Lund serve Mancuso in area che anticipa la marcatura e impegna Melgrati. Subito dopo angolo per i rosanero ma il numero 27, di testa, non inquadra la porta. LECCO IN VANTAGGIO! All’8′ Novakovich serve Lepore, il cui cross basso buca la difesa rosanero e viene spinto in rete da Crociata, lucido da due passi nel battere Pigliacelli e nel firmare l’1 a 0. All’11’ arriva la reazione del Palermo: Stulac riceve da fuori area e fa partire un tiro centrale ma insidioso che viene respinto dal portiere ospite. Al 14′ i rosanero continuano a rendersi pericolosi sull’asse di sinistra, con Lund che crossa per Soleri ma il suo colpo di tacco viene neutralizzato da Melgrati. Successivamente lo stesso attaccante subisce fallo a centrocampo e fa ammonire Celjak. Al 20′ ci prova Mancuso che si accentra dalla sinistra ma il suo tiro è debole per impensierire l’estremo difensore avversario. Al 30′ il punteggio è sempre fermo sullo 0 a 1: gli uomini di Corini provano a costruire ma non trovano spazi importanti per far male ai ragazzi di Bonazzoli. Il Lecco attacca in cerca del raddoppio e al 32′ Lepore crossa per Caporale che di testa sfiora la traversa. Occasione per Vasic al 33′! L’ex Padova raccoglie palla sulla trequarti, fa partire il tiro e la palla termina di poco sul fondo. Sulla conclusione però il rosanero resta a terra e viene sostituito da Henderson. Grande occasione per il Palermo al 37′! Dagli sviluppi di un calcio d’angolo, il colpo di testa di Lucioni viene arpionato da Soleri che si gira e calcia a botta sicura trovando il salvataggio sulla linea di Crociata. Al 38′ il Lecco sfiora il raddoppio con Buso che calcia sul primo palo impegnando Pigliacelli. Raddoppio del Lecco al 42′! Novakovich innesca Ionita, cross basso del centrocampista e Sersanti anticipa l’uscita bassa di Pigliacelli siglando così il gol del 2 a 0. Al 43′ Caporale viene ammonito per un brutto fallo su Soleri al limite dell’area. Dalla punizione va Stulac e Melgrati compie un miracolo deviando il pallone sulla traversa. Al 45′ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero. Altra gran parata di Melgrati al 45+3′! Lucioni si ritrova al limite dell’area ci prova da fuori ma la sua conclusione viene respinta dal portiere del Lecco. Al 45+4′ Mateju viene ammonito per un fallo su Crociata. Al 45+5′ l’arbitro Piccinini fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO

Il direttore di gara fischia l’inizio del secondo tempo. Intanto cambio per Corini: entra Graves, fuori Mateju. Al 49′ Pigliacelli neutralizza un tiro insidioso da fuori di Buso che aveva provato a indirizzare la palla all’angolino basso. Il Palermo ci prova al 51′ con Mancuso, che non riesce però a inquadrare lo specchio dopo essere stato servito dal lancio di Lucioni. Traversa del Palermo al 53′! Cross di Di Francesco, Soleri colpisce di testa e colpisce il legno. Al 55′ doppio cambio per Corini: Brunori e Insigne prendono il posto di Mancuso e Di Francesco. Subito uno squillo di Brunori al 59′ che, servito da Stulac, trova solo l’esterno della rete da posizione defilata. Al 62′ arriva un doppio cambio per il Lecco: Buso e Galli vengono sostituiti da Tenkorang e Giudici, mentre al 65′ Lemmens prende il posto di Lepore. Al 68′ arriva il secondo giallo in casa Palermo: ammonito Stulac per aver interrotto a centrocampo la ripartenza di Giudici. Ci prova Soleri al 70′! Dalla trequarti pennella Henderson e l’attaccante rosanero si fionda sul cross mandando però la palla sul fondo. Al 75′ Corini effettua l’ultimo cambio: dentro Aurelio, fuori Lund. Al 79′ anche Bonazzoli termina le proprie sostituzioni: Eusepi e Degli Innocenti prelevano Crociata e Novakovich. . Tentativo di Insigne all’82’ dal limite dell’area ma la sua conclusione termina in curva. All’87’ il Lecco prova a chiudere la partita con Tenkorang ma Lucioni mura la conclusione del giocatore bluceleste. Al 90′ Annulato un gol a Brunori che spedisce la palla in rete con la mano. Intanto sono 6 i minuti di recupero. 95′ Rigore per il Palermo! Fallo di mano di Celjak. Gol di Brunori dal dischetto! Il capitano rosanero riapre la partita quando mancano pochi minuti al triplice fischio. 96′ Triplice fischio di Piccinini: il Lecco espugna il Renzo Barbera!

IL TABELLINO

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju (dal 45′ Graves), Lucioni, Ceccaroni, Lund (dal 75′ Aurelio); Vasic (dal 33′ Henderson), Stulac, Gomes; Di Francesco, Soleri, Mancuso

A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Segre, Brunori, Insigne, Marconi, Nedelcearu, Valente, Aurelio, Henderson. Allenatore: Corini.

LECCO (4-3-3): Melgrati, Lepore (dal 65′ Lemmens), Celjak, Bianconi, Caporale; Galli (dal 61′ Giudici), Ionita, Sersanti; Buso (dal 61′ Tenkorang), Novakovich (dal 79′ Degli Innocenti), Crociata (dal 79′ Eusepi).

A disposizione: Saracco, Degli Innocenti, Giudici, Eusepi, T0rdini, Battistini, Tenkorang,Pinzauti, Marrone, Boci, Agostinelli, Lemmens. Allenatore: Bonazzoli.

ARBITRO: Piccinini (Forlì). Assistenti: Laudato (Taranto) – Bahri (Sassari). Quarto ufficiale: Calzavara (Varese). VAR: Meraviglia (Pistoia) AVAR: Nasca (Bari).

MARCATORI: 8′ Crociata, 42′ Sersanti, 95′ Brunori

NOTE: ammoniti Celjak, Caporale, Mateju, Stulac