Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: un turno a Cacciamani e Vignali, multe a Cesena, Carrarese e Pescara

Sono soltanto due i giocatori fermati dal Giudice Sportivo dopo la quinta giornata di Serie B. Alessio Cacciamani della Juve Stabia e Luca Vignali dello Spezia salteranno il turno infrasettimanale che si giocherà tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre.

Il caso Monza-Padova

Il comunicato ufficiale diffuso dalla Lega B conferma anche un approfondimento sulla gara tra Monza e Padova. La Procura federale dovrà infatti redigere una relazione dettagliata in merito ai cori discriminatori denunciati dal portiere biancorosso Ngagne Demba Thiam al termine della sfida. Nel mirino anche la collaborazione della società veneta per identificare i responsabili dei cori insultanti.

Le ammende ai club

Tre società sono state sanzionate dal Giudice Sportivo:

Carrarese: 2.000 euro di ammenda per lancio di due fumogeni nel recinto di gioco;

Cesena: 1.500 euro per lancio di numerose bottigliette di plastica;

Pescara: 1.500 euro per un fumogeno lanciato sul terreno prima dell’inizio della gara.

Tutte le sanzioni sono state attenuate come previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b del Codice di Giustizia Sportiva.

Il quadro disciplinare

Nessun altro calciatore è stato squalificato oltre a Cacciamani e Vignali, ma diversi giocatori sono stati ammoniti, tra cui Alexis Blin (Palermo) ed Enrique Perez (Venezia), entrambi attesi protagonisti del big match in programma al Barbera.