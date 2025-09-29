Serie B, le designazioni arbitrali della 6ª giornata: Marinelli per Palermo-Venezia

L’arbitro di Tivoli ha già diretto i rosanero in dieci occasioni: cinque le sconfitte

La Lega Serie B ha reso note le designazioni arbitrali per il sesto turno di campionato, in programma tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre.

La gara di cartello sarà Palermo-Venezia, martedì sera alle 20.30 al “Renzo Barbera”. A dirigere il big match sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli, assistito da Scatragli e Zezza, con Ubaldi quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Gariglio, AVAR Camplone.

Il bilancio con Marinelli non sorride al Palermo. Come evidenziato dagli archivi federali, sono dieci i precedenti con i rosanero: cinque sconfitte, tre pareggi e soltanto due vittorie. L’ultimo incrocio risale allo scorso 30 ottobre, quando la squadra allora allenata da Dionisi impattò 0-0 al Barbera contro il Mantova. La prima sconfitta sotto la sua direzione fu nel 2017/18, contro il Parma (3-2), seguita da quelle contro la Cremonese l’anno successivo, il Genoa nel 2022/23, e infine contro Cagliari (Coppa Italia) e Catanzaro (campionato) nel 2023/24.

Tutte le designazioni della 6ª giornata di Serie B

Martedì 30 settembre – ore 20.30

Frosinone–Cesena: Pezzuto (Mokhtar – Pistarelli), IV Di Cicco, VAR Prontera, AVAR Del Giovane

Juve Stabia–Mantova: Calzavara (Pascarella – Pressato), IV Allegretta, VAR Volpi, AVAR Prenna

Padova–Avellino: Rapuano (Miniutti – Zanellati), IV Poli, VAR Maresca (on-site Euganeo), AVAR Giua (on-site Euganeo)

Palermo–Venezia: Marinelli (Scatragli – Zezza), IV Ubaldi, VAR Gariglio, AVAR Camplone

Reggiana–Spezia: Zanotti (Bitonti – Grasso), IV Turrini, VAR Ghersini, AVAR Cosso

Virtus Entella–Bari: Tremolada (Barone – El Filali), IV Gandino, VAR Maggioni (on-site Chiavari), AVAR Serra (on-site Chiavari)

Mercoledì 1 ottobre – ore 20.30

Carrarese–Modena: Galipò (Niedda – Belsanti), IV Perenzoni, VAR Mazzoleni, AVAR Gualtieri

Empoli–Monza: Mucera (Rossi L. – Santarossa), IV Iacobellis, VAR Camplone, AVAR Rutella

Pescara–Südtirol: Massimi (Biffi – Colaianni), IV Feliciani, VAR Nasca (on-site Adriatico), AVAR Baroni (on-site Adriatico)

Sampdoria–Catanzaro: Dionisi (Dei Giudici – Ricci), IV Manganiello, VAR Meraviglia, AVAR Monaldi