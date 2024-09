Serie B: la classifica delle squadre più multate. Assente il Palermo

La Serie B procede spedita. Il campionato cadetto, dopo la sosta delle nazionali, riprenderà dalla quinta giornata. In queste prime uscite non sono mancate le multe rifilate alle società per via del comportamento scorretto di alcuni tifosi o per altri motivi, come ad esempio l’ingresso in campo in ritardo. Di seguito la classifica delle squadre più multate ripresa da PianetaSerieB.it:

Spezia 6.500 euro

Carrarese 2.000 euro

Cosenza 2.000 euro

Pisa 2.000 euro

Sampdoria 1.000 euro