Serie B: il Palermo chiude al 6° posto. Como promosso in A. Retrocede l’Ascoli. La classifica finale

Terminano le gare dell’ultima giornata del campionato di serie B.

È il Como la seconda promossa direttamente in serie A. Il Palermo chiude al sesto posto grazie alla vittoria sul campo del Sudtirol; al settimo posto la Sampdoria, ottavo il Brescia. Retrocede in serie C l’Ascoli nonostante la vittoria contro il Pisa. Ai playout vanno Bari e Ternana, si salva invece lo Spezia.

Ecco la classifica finale

Parma 75

Como 73

Venezia 70

Cremonese 67

Catanzaro 60

Palermo 56

Sampdoria 55

Brescia 51

Reggiana 47

Cosenza 47

Sudtirol 47

Modena 47

Pisa 46

Cittadella 46

Spezia 44

Ternana 43

Bari 41

Ascoli 41

Feralpisalò 33

Lecco 26

PROMOSSE IN SERIE A: Parma e Como

QUALIFICATE AI PLAYOFF: Venezia, Cremonese, Catanzaro, Palermo, Brescia e Sampdoria.

QUALIFICATI AI PLAYOUT: Bari e Ternana

RETROCESSE IN SERIE C: Lecco, Feralpisalò, Ascoli