Prima vittoria per Mignani sulla panchina del Palermo, Sudtirol sconfitto 0-1 e sesto posto in classifica 

Il Palermo mette al tappeto 0-1 il Sudtirol e ritrova la vittoria che mancava esattamente da due mesi (10 marzo) e conquista il sesto posto in classifica. Piazzamento che permetterà di giocare, contro la Sampdoria, la gara dei playoff dentro casa avendo due risultati su tre a disposizione (pareggio, vittoria) per accedere al turno successivo. Decisiva la rete di Diakitè siglata al 65′, che si è ritrovato la palla addosso dopo un calcio d’angolo a favore. È anche la prima vittoria per Mignani sulla panchina del Palermo.

Mignani per il match dei playoff dovrà fare a meno di Nedelcearu che era diffidato ed è stato ammonito.

IL TABELLINO

SUDTIROL (3-4-1-2): 12 Drago; 28 Kofler (dal 71′ Vinetot), 3 Cagnano, 55 Masiello (dall’83 Rauti); 79 Molina, 4 Arrigoni, 42 Peeters (dal 60′ Cisco), 24 Davi; 8 Mallamo (dal 71′ Casiraghi); 33 Merkaj, 90 Odogwu (dal 60′ Lonardi). A disposizione: 1 Poluzzi, 44 Bonifacio, 9 Pecorino, 11 Ciervo, 15 Broh, 18 Rover, 30 Giorgini. Allenatore: Valente.

PALERMO (3-5-2): 1 Desplanches, 2 Graves, 5 Lucioni, 18 Nedelcearu, 23 Diakitè, 8 Segre, 14 Ranocchia, 17 Di Francesco (dal 92′ Mancuso), 3 Lund, 8 Brunori (dal 79′ Soleri), 11 Insigne (dall’89 Henderson). A disposizione: 13 Kanuric, 22 Pigliacelli, 6 Stulac, 15 Marconi, 25 Buttaro, 27 Soleri, 70 Traorè. Allenatore: Mignani.

Arbitro: Ferrieri Caputi (D’Ascanio-Catallo); IV UFFICIALE: Rinaldi; VAR: Di Martino, AVAR: Minelli.

MARCATORI: 65′ Diakitè.

NOTE: Ammoniti Kofler, Merkaj, Vinetot, Molina (S); Nedelcearu, Lucioni, Soleri (P). Espulso Davì (S).

Il racconto del match

SECONDO TEMPO:

94′ Spingono ancora gli uomini di Valente, che vanno ancora una volta vicini al gol del pareggio ma è solo calcio d’angolo.

89′ Occasioni per Rauti, l’ex del match calcia da fuori area ma la sfera finisce alta

87′ Cartellino rosso per Davì, il Sudtirol dovrà giocare gli ultimi minuti in dieci.

86′ Diakité sfiora la doppietta personale. Il difensore rosanero salta più in alto di tutti colpendo di testa la sfera che arrivava da calcio d’angolo, ma Drago respinge.

78′ Azione continuato del Sudtirol che cerca la rete del pari, il Palermo si difende.

74′ Subito ammonito Vinetot per fallo su Brunori.

72′ Altri due cambi in casa Sudtriol, termina il match di Kofler e Mallamo al loro posto in campo Vintetot e Casiraghi. Per Vinetot questa l’ultima gara con la maglia del Sudtirol.

65′ 0-1 GOL DEL PALERMO, DIAKITÉ SBLOCCA IL MATCH. Calcio d’angolo per i rosanero battuto da Insigne, tutti saltano a vuoto e la sfera finisce sulla coscia sinistra di Diakitè piazzato all’interno dell’area piccola, il numero 23 non ci pensa due volte e calcia battendo Drago. Con questo risultato, nonostante la contemporanea vittoria della Sampdoria, il Palermo finirebbe il campionato al sesto posto.

60′ Inizia la girandola dei cambi. Dopo un’ora finisce la gara di Peeters e Odogw, al loro posto Cisco e Lonardi.

55′ Resta a terra Molina. Il calciatore del Sudtirol ha la peggio in uno scontro di testa con Lund e deve fare ricorso alle cure dei sanitari.

51′ Ammonito Nedelcearu per un fallo a centrocampo. Il difensore era diffidato e salterà il turno dei playoff.

50′ Ci sono un po’ di spazi per il Palermo, che prova ad imbastire delle azioni interessanti ma i ragazzi di Mignani non si rendono pericolosi.

46′ Si ripete senza cambi per nessuna delle due squadre.

PRIMO TEMPO

45+2 Termina con il risultato di 0-0 la prima frazione di gioco.

2′ I minuti di recupero segnalati dal quarto uomo.

41′ Cagnano serve un cross basso che ha poche pretese, la sfera viene bloccata senza problemi da Desplanches.

30′ Ci prova dalla distanza con il destro Ranocchia, il suo tiro rimbalza davanti Drago che è attento e respinge in calcio d’angolo.

24′ Contatto in area tra Nedelcearu e Merkaj, i rosanero chiedono calcio di rigore. Dopo un controllo al Var viene confermato la decisione del direttore di gara che aveva fatto continuare il gioco.

20′ Ranocchia si incarica di battere il calcio di punizione, l’ex Empoli calcia verso la porta di Drago che respinge.

19′ Calcio di punizione dal limite per il Palermo. Brunori punta Kofler e lo salta. Il difensore di casa lo ferma in maniera irregolare e viene ammonito.

12′ Occasione per i padroni di casa. Cross al centro dell’area dei rosa che sono troppo passivi e ne approfitta Merkaj, che ci prova da dentro l’area piccola ma in posizione defilata e non riesce a trovare la rete.

5′ Merkaj colpisce Ranocchia in modo irregolare, il centrocampista resta a terra e ha bisogno delle cure mediche, ma non è nulla di grave per il numero 14 rosanero.

4′ Ancora pochissime emozioni al ‘Druso’ di Bolzano, con le due squadre che si studiano.

1′ Il primo pallone del match è dei rosanero.

Prima del via un minuto di silenzio per commemorare le cinque vittime dell’incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia, in provincia di Palermo. Anche per questo i rosa giocheranno con il lutto al braccio.