Sudtirol-Palermo 0-1: le pagelle del match

Nell’ultima giornata della regular season di Serie B il Palermo fa visita al Sudtirol al Druso per blindare il sesto posto in classifica e respingere i tentativi di sorpasso di Sampdoria e Brescia ed esce vittorioso per 0-1. I rosanero la sbloccano a metà ripresa con il primo gol in rosanero di Diakité che si fa trovare nel posto giusto su situazione di palla inattiva. La squadra di Magnani cerca anche il raddoppio e lo sfiora prima con Brunori e poi con lo stesso Diakité. ll Sudtirol resta in dieci ma sfiora il pareggio nel recupero. Alla fine il Palermo tiene duro e vince la prima partita della gestione Mignani che vale il sesto posto in classifica.

DESPLANCHES 6 – Non viene, di fatto, quasi mai impegnato ma resta concentrato pur essendo inoperoso in termini di parate effettive.

NEDELCEARU 6 – Più ordinato rispetto alle precedenti prestazioni. Tiene botta sui centravanti del Sudtirol e porta a casa una buona prova.

LUCIONI 6,5 – Non preciso negli anticipi, viene anche ammonito a inizio ripresa per un intervento decisamente in ritardo. Alla fine, però, è sempre lui a tenere in piedi la difesa sia nei movimenti che a livello di leadership. Decisivo al minuto 94 nella deviazione che evita il gol a botta sicura di Casiraghi.

GRAVES 6 – Tiene la posizione e fisicamente fa sentire il suo peso. Prestazione ordinata.

DIAKITE’ 7,5 – La spinta sulla fascia destra c’è ed è piuttosto frequente ma i suoi cross non si rivelano precisi. Poi, però, si fa trovare nel posto giusto al momento giusto sul calcio d’angolo di Insigne ed è proprio lui a insaccare il gol del vantaggio rosanero, il primo con la maglia del Palermo. Poi è decisivo anche in difesa, murando il tiro ravvicinato di Masiello. Nel finale di partita sfiora anche la doppietta con un colpo di testa viene respinto da Drago.

SEGRE 6 – Non il solito giocatore insidioso, soprattutto nella metà campo offensiva. Sembra aver perso un po di smalto e quel fiuto del gol che lo aveva caratterizzato per tutta la prima parte di stagione.

RANOCCHIA 6,5 – Gioca da regista e la sua qualità spicca in maniera evidente. Nonostante non sia il suo ruolo preferito riesce comunque a fare la differenza con la sua tecnica. La migliore occasione del primo tempo è il suo destro velenoso dalla distanza. Riesce anche a disegnare traiettorie interessanti per i compagni, come quando pesca il taglio di Lund che viene anticipato all’ultimo dal difensore.

DI FRANCESCO 5 – Nel primo tempo quasi non pervenuto, prova ad accendersi con qualche iniziativa personale nel secondo tempo ma non brilla. La fotografia di una stagione piuttosto deludente per quelle che erano le aspettative iniziali. Vedremo se ai playoff troverà lo switch decisivo per trascinare il Palermo.

LUND 5,5 – Anche lui, come Diakité, prova a dare impulsi offensivi ma gli manca sempre la precisione nella scelta finale, come quando non riesce a servire in maniera precisa Brunori lanciato verso la porta.

INSIGNE 5,5 – Impegna Drago con un tiro cross insidioso col mancino ma è l’unico squillo della sua partita. Da seconda punta non riesce a trovare la porzione di campo ideale per sfoggiare le sue qualità. Alla fine dal suo calcio d’angolo arriva il gol vittoria dei rosanero. Lo zampino, in qualche modo, ce lo mette.

BRUNORI 5- Un primo tempo anonimo da parte del capitano rosanero che non crea i presupposti per andare in rete. Poco servito da Insigne, spesso è costretto a giocare spalle alla porta. Nel secondo tempo ha l’occasione più ghiotta della sua partita ma sceglie lo scavino che si rivela impreciso e non prende in considerazione l’idea di servire Di Francesco completamente indisturbato. Una scelta per nulla azzeccata che rischia di pesare anche sul risultato finale.

Dal 79′ SOLERI – s.v.

Dall’89’ HENDERSON – s.v.

Dal 92′ MANCUSO – s.v.

MISTER MIGNANI 6,5 – Porta a casa una vittoria di fondamentale importanza, la prima alla guida del Palermo. Conquista il sesto posto e dopo risultati e prestazioni discutibili manda un discreto segnale. Il lavoro da fare è ancora enorme, sia in termini di gioco che di mentalità ma serviva la vittoria e la sua firma c’è. Nonostante tutto merito anche per il primo successo in rosanero che potrebbe aprire nuovi scenari in vista dei playoff.

SUDTIROL: Drago 6.5; Kofler 5.5 (Vinetot s.v.), Masiello 6.5 (Rauti 6), Cagnano 5.5; Molina 5, Peeters 5.5 (Lonardi 5.5), Arrigoni 6, Mallamo 6 (Casiraghi 6), Davi 4.5; Merkaj 6, Odogwu 5.5 (Cisco 5.5).