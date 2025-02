Serie B, il confronto con un anno fa: Palermo in netto calo, solo Spezia e Pisa migliorano

La Serie B è da sempre un campionato imprevedibile e caratterizzato da grande equilibrio, con classifiche che possono cambiare radicalmente di stagione in stagione. Un’analisi del rendimento delle squadre presenti in entrambe le ultime due edizioni del torneo evidenzia dati interessanti, soprattutto per il Palermo, che registra una delle peggiori flessioni.

Rispetto alla stagione 2023-2024, i rosanero hanno perso 14 punti, passando dai 45 di un anno fa ai 31 attuali, un dato che testimonia le difficoltà incontrate nella stagione in corso. Una differenza netta, che riflette un rendimento altalenante e al di sotto delle aspettative iniziali.

Se il Bari e la Sampdoria hanno mantenuto lo stesso bottino punti dell’anno precedente, l’unica squadra a migliorare sensibilmente è lo Spezia, con un +24, seguita dal Pisa (+23). Al contrario, oltre al Palermo, altre squadre come la Cremonese (-6), il Cittadella (-6) e il Cosenza (-7) hanno visto un calo nelle loro prestazioni.

Con il campionato ancora lungo e tanti punti in palio, il Palermo dovrà trovare la giusta continuità per recuperare terreno e avvicinarsi alle posizioni più ambiziose. La classifica attuale dimostra quanto il torneo cadetto sia competitivo e come ogni stagione possa riservare sorprese, sia in positivo che in negativo.