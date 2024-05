Serie B: il Como pareggia in casa e festeggia. Il Bari vince 2-0 sul Brescia. La Sampdoria ne fa tre al Catanzaro. I risultati finali dell’ultima giornata

Terminano le gare dell’ultima giornata del campionato di serie B.

Il Como è la seconda squadra promossa direttamente in serie A. Ai ragazzi di Roberts è bastato il pari contro il Cosenza per ottenere la promozione. Il Venezia è uscito sconfitto contro lo Spezia per 2-1, a segno per i liguri Esposito in doppietta.

In coda alla classifica si salva lo Spezia dopo la vittoria per 2-1 contro il Venezia. Retrocesso l’Ascoli nonostante la vittoria per 2-1 contro il Pisa. Ai playout vanno Bari e Ternana, che hanno vinto rispettivamente contro Brescia e Feralpisalò.

Il Palermo ha battuto 1-0 il Sudtirol grazie al gol di Diakité ipotecando in questo modo il sesto posto. Al settimo posto si qualifica la Sampdoria nonostante il 3-1 rifilato al Catanzaro.

Ecco i risultati finali:

Ascoli-Pisa 2-1

Bari-Brescia 2-0

Catanzaro-Sampdoria 1-3

Como-Cosenza 1-1

Cremonese-Cittadella 3-0

Feralpisalò-Ternana 0-1

Lecco-Modena 2-3

Reggiana-Parma 1-1

Spezia-Venezia 2-1

Sudtirol-Palermo 0-1