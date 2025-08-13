Serie B, Dionisi: «Retrocesse favorite, occhio a Bari e Modena. Gol? Sempre i soliti»

Agosto 13, 2025

La Gazzetta dello Sport ha chiesto ad Alessio Dionisi, ex tecnico del Palermo, un’analisi su come sarà la nuova Serie B. Tre le domande poste dal quotidiano: le squadre favorite per la promozione, l’impatto dei giovani e il possibile vincitore della classifica marcatori.

Le favorite per la promozione
«Le tre retrocesse, che stanno cambiando bene e hanno ancora in casa giocatori da Serie A: sono sempre le prime favorite per risalire. Poi ci sono le squadre che hanno fatto i playoff e hanno cambiato poco (a parte la Juve Stabia che sta facendo una rivoluzione) e quindi possono dare continuità al lavoro dell’anno scorso. Ci aggiungo Bari e Modena che stanno facendo ottime cose e hanno aspettative importanti. E comunque dico una cosa: la Samp mi pare trascurata, però alla fine potrebbe nascere una buona squadra ed è sempre… la Samp. Infine dico che le neopromosse dell’anno scorso devono migliorarsi al secondo anno e quindi mi aspetto altri miglioramenti, vedi Mantova e Carrarese».

L’impatto dei giovani
«Questa è una buona cosa. Certo, in B c’è più meritocrazia rispetto alla C, dove far giocare i giovani è sopravvivenza. In B però tante società sono attente sotto questo punto di vista e puntano tanto sulla qualità. Dopotutto l’attaccante più forte della stagione scorsa era Pio Esposito e quindi se i giovani avranno più spazio potremo vederne altri. Il problema dei giovani è che devono trovare continuità e bisogna lavorare su questo, ma le difficoltà e l’equilibrio della B a volte non te lo consentono. Eppure questo deve proprio essere il trampolino per loro».

Il possibile re dei bomber
«Sarà una frase fatta, ma i gol li fanno sempre i soliti. Mi sento di puntare su gente che ha lasciato il segno, come Iemmello e Tutino: chi è andato in doppia cifra negli ultimi anni ci andrà ancora. Ma mi aspetto anche qualche ragazzo in doppia cifra, magari Vlahovic che ha buone prospettive: è difficile incidere al primo anno, ma glielo auguro. O Adorante, che ha già fatto bene l’anno scorso e Stroppa lo metterà nelle condizioni di fare tanti gol, con quei compagni e quel tipo di gioco: è uno di quei 9 che in Italia stanno mancando».

