Repubblica: “La promessa del City Group «Riporteremo il Palermo ai fasti del passato»”

Il sito ufficiale del Manchester City ha celebrato Palermo dopo l’amichevole disputata dai Citizens contro i rosanero, definendo il capoluogo siciliano «il posto giusto» per vivere calcio e ospitalità.

Come riporta Repubblica Palermo a firma di Valerio Tripi, il direttore operativo del City Football Group, Roel De Vries, ha parlato di «partita storica per entrambi i club», ricordando che «sono passati oltre dieci anni dall’ultima volta che una squadra di Premier League è venuta a Palermo» e che il City «non era mai stato in Sicilia». L’evento, inserito nelle celebrazioni dei 125 anni di storia rosanero, ha visto staff e dirigenti condividere momenti e attività, con «benefici per entrambe le squadre».

Repubblica Palermo evidenzia come De Vries sia rimasto colpito dal calore dei tifosi: «Qui il calcio ha una storia secolare, una passione autentica e profonda. L’obiettivo è riportare il Palermo ai fasti del passato. Una squadra è parte integrante della comunità e vogliamo contribuire concretamente, soprattutto per i bambini che amano il calcio. Siamo più di una semplice squadra: vogliamo avere un ruolo attivo nella vita della città».

Nell’articolo, Tripi sottolinea anche l’attenzione del Cfg alla crescita del marchio Palermo, con indicatori che spaziano dai social alle vendite delle maglie, e l’obiettivo di espandere la base di tifosi a livello internazionale.

Tra i progetti imminenti, la ristrutturazione dello stadio Renzo Barbera. De Vries spiega che «ogni anno si investe per renderlo più moderno ed efficiente», ma che «resta ancora molto da fare».

Sul tema, Repubblica Palermo riporta anche le parole del direttore generale Giovanni Gardini: «Il Barbera è un tassello da realizzare al più presto, per dare alla città un’infrastruttura principe che gratifichi cittadini e tifosi. Euro 2032 è un’opportunità da valutare: vogliamo essere pronti».

In chiusura, il direttore tecnico globale del Cfg, Riccardo Bigon, sottolinea l’allineamento tra Manchester e Palermo, ricordando che «la solidità e l’ambizione del club» sono state decisive per l’arrivo di Pippo Inzaghi, supportato anche dal lavoro del direttore sportivo Carlo Osti.