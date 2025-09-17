Serie B, designazioni arbitrali 4ª giornata: Perenzoni per Palermo-Bari

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 4ª giornata del campionato di Serie B 2025/26, in programma da venerdì 19 a domenica 21 settembre.

Il match più atteso, quello tra Palermo e Bari in programma al Barbera venerdì sera alle ore 21:00, sarà diretto da Perenzoni, con assistenti Niedda e Biffi. Quarto uomo sarà Ianniello, mentre al VAR ci sarà Meraviglia, coadiuvato dall’AVAR Monaldi.

Il turno si aprirà venerdì alle 19:00 con Frosinone-Südtirol, affidata a Zanotti (assistenti Colarossi-Monaco, IV Dionisi, VAR Piccinini, AVAR Maggioni). Sempre venerdì alle 21:00, in contemporanea con i rosanero, sarà la volta di Palermo-Bari.

Sabato alle 15:00 spazio a tre sfide: Reggiana-Catanzaro (Turrini, assistenti Trinchieri-Emmanuele), Spezia-Juve Stabia (Massimi, assistenti Di Giacinto-Regattieri) e Venezia-Cesena (Marchetti, assistenti Palermo-Colaianni). Alle 17:15 riflettori su Monza-Sampdoria, che sarà diretta da Abisso, mentre alle 19:30 toccherà a Mantova-Modena, sotto la direzione di Pairetto.

Domenica si parte alle 15:00 con Carrarese-Avellino, affidata a Mucera, mentre alle 17:15 toccherà a Pescara-Empoli, diretta da Di Bello con VAR e AVAR presenti on-site allo stadio Adriatico. Chiusura in serata, alle 19:30, con Padova-Entella, arbitrata da Galipò, anche in questo caso con VAR e AVAR operativi direttamente dal Euganeo.

Un turno ricco di sfide calde, con particolare attenzione sul big match del Barbera, dove il Palermo di Inzaghi e il Bari di Caserta si giocheranno punti pesanti sotto la direzione di Perenzoni.