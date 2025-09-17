Abbonamenti Serie B 2025/26, Sampdoria irraggiungibile: Palermo secondo con oltre 16mila tessere

Non solo calciomercato e campo: a far discutere e infiammare l’ambiente della Serie B è anche la corsa agli abbonamenti, da sempre cartina tornasole del calore e della passione delle tifoserie. I dati definitivi della stagione 2025/26 raccontano una classifica che conferma la forza delle piazze storiche, con la Sampdoria a guidare senza rivali e il Palermo subito alle sue spalle.

I blucerchiati hanno polverizzato ogni record della categoria con 20.392 abbonamenti sottoscritti, un dato che li rende di fatto “ingiocabili” in questa speciale graduatoria. Subito dietro i rosanero di Filippo Inzaghi, capaci di portare al Renzo Barbera 16.504 fedelissimi, un numero che conferma ancora una volta Palermo come una delle piazze più calde e appassionate d’Italia.

Alle spalle del duo di vertice si piazzano Cesena (7.578) e Avellino (7.140), due realtà che hanno ritrovato entusiasmo dopo stagioni complicate. Bene anche Spezia (6.874) e Reggiana (6.053), mentre più staccate risultano Modena (5.746), Mantova (5.548) e Frosinone (5.392).

Sorprende in negativo il dato del Bari, fermo a 4.676 abbonamenti, lontanissimo non solo dalle prime posizioni ma anche da piazze storicamente meno affollate. Poco più indietro Venezia (4.600) ed Empoli (4.502). A chiudere la graduatoria il Sudtirol, con appena 500 tessere, e la Carrarese (744), al primo anno in cadetteria.

Una classifica che, al di là dei numeri, certifica l’attaccamento e il peso specifico delle tifoserie. Il Palermo, in particolare, continua a rappresentare una realtà di vertice non solo sul campo ma anche sugli spalti, dimostrando che la spinta del pubblico potrà essere una risorsa fondamentale nella corsa alla Serie A.