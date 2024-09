Quest’anno ogni giornata del campionato di Serie B avrà una partita che verrà trasmessa in chiaro su DAZN. Stasera, venerdì 27 settembre alle ore 20:30, il match tra Cittadella e Frosinone darà il via alla settima giornata. In questo turno di campionato la gara che verrà trasmessa gratuitamente sulla nota applicazione streaming sarà Cesena-Mantova, in programma domenica 29 settembre alle ore 15.

