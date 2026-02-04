Serie B, calendario fitto: ufficiale il programma dalla 30ª alla 32ª giornata. Le gare del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (104) inzaghi augello

Il Palermo entra nella fase più intensa della stagione con tre appuntamenti ravvicinati che potrebbero incidere in maniera significativa sulla corsa ai piani alti della classifica. Dal comunicato ufficiale della Lega B con il programma dalla 30ª alla 32ª giornata, emerge un calendario impegnativo per la squadra di Filippo Inzaghi.

Il primo snodo arriva sabato 14 marzo, quando i rosanero saranno di scena all’U-Power Stadium contro il Monza (ore 17.15), sfida esterna di alto coefficiente di difficoltà contro una diretta concorrente.

Appena tre giorni dopo, martedì 17 marzo, il Palermo tornerà al “Renzo Barbera” per affrontare la Juve Stabia (ore 19.00), in un turno infrasettimanale che potrebbe rivelarsi cruciale per sfruttare il fattore campo.

Il trittico si chiuderà sabato 21 marzo, ancora in trasferta, sul campo del Padova (ore 15.00), altro match delicato in un periodo di grande densità di impegni.

Tre gare in otto giorni, tra trasferta, turno infrasettimanale e nuovo viaggio, che metteranno alla prova profondità della rosa, gestione delle energie e capacità di continuità. Un passaggio chiave della stagione rosanero, in cui il Palermo è chiamato a dare risposte concrete alle proprie ambizioni.

