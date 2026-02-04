Serie BKT, ufficiale il programma dalla 30ª alla 32ª giornata: big match e turni infrasettimanali

La Lega Serie B ha ufficializzato il calendario delle giornate 30ª, 31ª e 32ª del campionato 2025/2026, delineando un periodo ricco di scontri diretti, turni infrasettimanali e incroci decisivi sia in zona promozione che nella lotta salvezza.

La 30ª giornata si aprirà venerdì 13 marzo con Modena-Spezia, mentre il sabato proporrà un programma fitto, tra cui spiccano Monza-Palermo, Sampdoria-Venezia e Bari-Reggiana. A chiudere il turno, domenica, Südtirol-Pescara e Virtus Entella-Avellino.

La 31ª giornata sarà interamente concentrata tra martedì 17 e mercoledì 18 marzo, con ben dieci gare in due giorni. Riflettori puntati su Palermo-Juve Stabia, Spezia-Empoli, Venezia-Padova e Catanzaro-Modena, in un turno che potrebbe rimescolare la classifica.

Nel weekend successivo, la 32ª giornata proporrà nuove sfide incrociate: Padova-Palermo, Monza-Venezia, Sampdoria-Avellino e Empoli-Pescara sono solo alcuni degli incontri di cartello.

Un calendario serrato che impone continuità, rotazioni intelligenti e tenuta mentale. Con la primavera alle porte, la Serie B entra nel vivo: ogni punto comincia a pesare doppio.

Serie BKT 2025/2026 – Programma gare 30ª, 31ª e 32ª giornata

30ª GIORNATA

Venerdì 13 marzo 2026

Ore 20.30 → Modena – Spezia

Sabato 14 marzo 2026

Ore 15.00 → Bari – Reggiana

Ore 15.00 → Cesena – Frosinone

Ore 15.00 → Empoli – Mantova

Ore 15.00 → Juve Stabia – Carrarese

Ore 15.00 → Padova – Catanzaro

Ore 17.15 → Monza – Palermo

Ore 19.30 → Sampdoria – Venezia

Domenica 15 marzo 2026

Ore 15.00 → Virtus Entella – Avellino

Ore 17.15 → Südtirol – Pescara

31ª GIORNATA

Martedì 17 marzo 2026

Ore 19.00 → Palermo – Juve Stabia

Ore 20.00 → Catanzaro – Modena

Ore 20.00 → Mantova – Cesena

Ore 20.00 → Reggiana – Monza

Ore 20.00 → Spezia – Empoli

Ore 20.00 → Venezia – Padova

Mercoledì 18 marzo 2026

Ore 19.00 → Frosinone – Bari

Ore 20.00 → Avellino – Südtirol

Ore 20.00 → Carrarese – Sampdoria

Ore 20.00 → Pescara – Virtus Entella

32ª GIORNATA

Sabato 21 marzo 2026

Ore 15.00 → Cesena – Catanzaro

Ore 15.00 → Juve Stabia – Spezia

Ore 15.00 → Padova – Palermo

Ore 17.15 → Monza – Venezia

Ore 19.30 → Modena – Mantova

Domenica 22 marzo 2026

Ore 15.00 → Bari – Carrarese

Ore 15.00 → Empoli – Pescara

Ore 15.00 → Südtirol – Frosinone

Ore 17.15 → Sampdoria – Avellino

Ore 19.30 → Virtus Entella – Reggiana