Serie BKT, ufficiale il programma dalla 30ª alla 32ª giornata: big match e turni infrasettimanali
La Lega Serie B ha ufficializzato il calendario delle giornate 30ª, 31ª e 32ª del campionato 2025/2026, delineando un periodo ricco di scontri diretti, turni infrasettimanali e incroci decisivi sia in zona promozione che nella lotta salvezza.
La 30ª giornata si aprirà venerdì 13 marzo con Modena-Spezia, mentre il sabato proporrà un programma fitto, tra cui spiccano Monza-Palermo, Sampdoria-Venezia e Bari-Reggiana. A chiudere il turno, domenica, Südtirol-Pescara e Virtus Entella-Avellino.
La 31ª giornata sarà interamente concentrata tra martedì 17 e mercoledì 18 marzo, con ben dieci gare in due giorni. Riflettori puntati su Palermo-Juve Stabia, Spezia-Empoli, Venezia-Padova e Catanzaro-Modena, in un turno che potrebbe rimescolare la classifica.
Nel weekend successivo, la 32ª giornata proporrà nuove sfide incrociate: Padova-Palermo, Monza-Venezia, Sampdoria-Avellino e Empoli-Pescara sono solo alcuni degli incontri di cartello.
Un calendario serrato che impone continuità, rotazioni intelligenti e tenuta mentale. Con la primavera alle porte, la Serie B entra nel vivo: ogni punto comincia a pesare doppio.
Serie BKT 2025/2026 – Programma gare 30ª, 31ª e 32ª giornata
30ª GIORNATA
Venerdì 13 marzo 2026
Ore 20.30 → Modena – Spezia
Sabato 14 marzo 2026
Ore 15.00 → Bari – Reggiana
Ore 15.00 → Cesena – Frosinone
Ore 15.00 → Empoli – Mantova
Ore 15.00 → Juve Stabia – Carrarese
Ore 15.00 → Padova – Catanzaro
Ore 17.15 → Monza – Palermo
Ore 19.30 → Sampdoria – Venezia
Domenica 15 marzo 2026
Ore 15.00 → Virtus Entella – Avellino
Ore 17.15 → Südtirol – Pescara
31ª GIORNATA
Martedì 17 marzo 2026
Ore 19.00 → Palermo – Juve Stabia
Ore 20.00 → Catanzaro – Modena
Ore 20.00 → Mantova – Cesena
Ore 20.00 → Reggiana – Monza
Ore 20.00 → Spezia – Empoli
Ore 20.00 → Venezia – Padova
Mercoledì 18 marzo 2026
Ore 19.00 → Frosinone – Bari
Ore 20.00 → Avellino – Südtirol
Ore 20.00 → Carrarese – Sampdoria
Ore 20.00 → Pescara – Virtus Entella
32ª GIORNATA
Sabato 21 marzo 2026
Ore 15.00 → Cesena – Catanzaro
Ore 15.00 → Juve Stabia – Spezia
Ore 15.00 → Padova – Palermo
Ore 17.15 → Monza – Venezia
Ore 19.30 → Modena – Mantova
Domenica 22 marzo 2026
Ore 15.00 → Bari – Carrarese
Ore 15.00 → Empoli – Pescara
Ore 15.00 → Südtirol – Frosinone
Ore 17.15 → Sampdoria – Avellino
Ore 19.30 → Virtus Entella – Reggiana