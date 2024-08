Serie B, Bari-Sassuolo 1-1: gli highlights del match

Primo punto in campionato per il Bari di Moreno Longo. Match subito in salita per i galletti, con il Sassuolo che passa in vantaggio con Thorstvedt. Ma la squadra di Fabio Grosso deve fare i conti con l’espulsione di Lovato, che lascia i neroverdi in 10 uomini. Nella ripresa è un monologo Bari, che prima si vede annullato un gol di Novakovich, poi conquista il pari nel recupero grazie al guizzo di Kevin Lasagna, che torna a segnare in Italia dopo 2 anni.

Ecco gli highlights del match: