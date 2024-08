Serie B Reggiana-Brescia 2-0: gli highlights del match

Dopo aver battuto la Samp a domicilio, la Reggiana di Viali non si ferma e batte anche il Brescia davanti al suo pubblico di casa. Un gol per tempo: dopo appena 5′ Maggio sfrutta un errore di Cistana e punisce le rondinelle, mentre all’86’ è Portanova a chiudere il match con la rete del definitivo 2-0. Al momento la Reggiana guarda tutti dall’alto verso il basso grazie ai suoi 7 punti in classifica dopo 3 giornate.

Ecco gli highlights del match: