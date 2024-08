Serie B, Salernitana-Sampdoria 3-2: gli highlights del match

Le montagne russe emotive hanno caratterizzato l’incontro all’Arechi di Salerno, dove la Salernitana ha ottenuto una vittoria drammatica per 3-2. La partita è iniziata con un gol lampo di Simy dopo soli 15 secondi, sfruttando un errore del portiere avversario, Vismara. La Sampdoria ha risposto con una rimonta firmata dagli ex di turno, Tutino e Coda, ribaltando il risultato. Tuttavia, nella ripresa, la Salernitana ha riacceso le speranze con un pareggio di Valencia, per poi completare il sorpasso con un gol decisivo di Braaf, sigillando il punteggio sul 3-2.

Ecco gli highlights del match: