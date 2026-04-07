Serie B, assistman: Calò guida la classifica, Palumbo in scia. Presente anche Pohjanpalo

Con la 33ª giornata di Serie B 2024/2025 archiviata, si aggiorna anche la classifica degli assistman, indicatore sempre più centrale per leggere il peso offensivo dei singoli all’interno delle squadre.

In testa resta saldo Calò, protagonista con 12 assist stagionali e punto di riferimento nella costruzione offensiva del Frosinone. Alle sue spalle si conferma Palumbo, a quota 10, tra i giocatori più continui e incisivi del campionato.





Subito dietro, con 9 assist, si collocano Iemmello ed Elia, capaci di abbinare qualità e continuità nella rifinitura. Più staccato Yeboah, fermo a 8, ma comunque tra i profili più pericolosi nell’ultimo passaggio.

A quota 7 troviamo Berti e Casiraghi, mentre il gruppo più folto è quello a 6 assist, dove figurano diversi nomi di rilievo tra cui Dorval, Pittarello, Maistro, Azzi, Perez e anche Pohjanpalo, che conferma il suo contributo non solo in zona gol ma anche nella costruzione.

Chiude la panoramica il gruppo a 5 assist, composto da giocatori come Abiuso, Zanon, Zuelli, Pontisso, Monterisi, Capelli e Hainaut.

Una classifica che evidenzia equilibrio e varietà di protagonisti, con rifinitori puri e attaccanti capaci di incidere anche in fase di assist. Nella volata finale, il contributo di questi giocatori potrebbe risultare determinante tanto nella corsa alla promozione quanto nella lotta salvezza.