Serie B, assistman: Calò guida la classifica, Palumbo in scia. Presente anche Pohjanpalo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Palermo Avellino 2-0 (56)

Con la 33ª giornata di Serie B 2024/2025 archiviata, si aggiorna anche la classifica degli assistman, indicatore sempre più centrale per leggere il peso offensivo dei singoli all’interno delle squadre.

In testa resta saldo Calò, protagonista con 12 assist stagionali e punto di riferimento nella costruzione offensiva del Frosinone. Alle sue spalle si conferma Palumbo, a quota 10, tra i giocatori più continui e incisivi del campionato.


Subito dietro, con 9 assist, si collocano Iemmello ed Elia, capaci di abbinare qualità e continuità nella rifinitura. Più staccato Yeboah, fermo a 8, ma comunque tra i profili più pericolosi nell’ultimo passaggio.

A quota 7 troviamo Berti e Casiraghi, mentre il gruppo più folto è quello a 6 assist, dove figurano diversi nomi di rilievo tra cui Dorval, Pittarello, Maistro, Azzi, Perez e anche Pohjanpalo, che conferma il suo contributo non solo in zona gol ma anche nella costruzione.

Chiude la panoramica il gruppo a 5 assist, composto da giocatori come Abiuso, Zanon, Zuelli, Pontisso, Monterisi, Capelli e Hainaut.

Una classifica che evidenzia equilibrio e varietà di protagonisti, con rifinitori puri e attaccanti capaci di incidere anche in fase di assist. Nella volata finale, il contributo di questi giocatori potrebbe risultare determinante tanto nella corsa alla promozione quanto nella lotta salvezza.

Altre notizie

stefano_montalbano

Palermo, Montalbano incanta: «Può arrivare in Serie A, ha talento e mentalità»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Screenshot 2026-04-07 162705

Palermo C5, i rosanero travolgono 11-2 il San Vito Lo Capo e blindano il secondo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Palermo Mantova gyasi

Serie B, Giudice Sportivo: stop per Izzo, multa a Venezia. Tutte le decisioni dopo l’ultima giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Palermo Avellino 2-0 (52)

Avellino, Izzo si ferma: «Ho bisogno di una pausa». Dopo Palermo tensioni anche sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (76) tifosi

Frosinone-Palermo, decisione ufficiale: stop ai tifosi residenti in Sicilia

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
gliozzi modena

Modena, brutte notizie dall’infermeria: out Gliozzi e Sersanti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
ghedjemis-5

Frosinone, Ghedjemis preoccupa: possibile forfait contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
pierini

Sampdoria, Pierini: «Punti contro l’Empoli ci danno ossigeno»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
brugman

Pescara, Brugman: «Insigne è la nostra arma in più»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
d'agostino

Palermo-Avellino, D’Agostino emozionato: «Onore salutare Mattarella al Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
stadio-scaled-1-38gbe0p58pmjh3b6k47vn5vs0goixufxm5i4l9fpbh508tfa0

Frosinone-Palermo, attesa per il CASMS: vendita biglietti sospesa, decisione imminente

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Palermo Avellino 2-0 (1)

Il Mattino: “Avellino, ko indolore a Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Avellino 2-0 (56)

Serie B, assistman: Calò guida la classifica, Palumbo in scia. Presente anche Pohjanpalo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
stefano_montalbano

Palermo, Montalbano incanta: «Può arrivare in Serie A, ha talento e mentalità»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Screenshot 2026-04-07 162705

Palermo C5, i rosanero travolgono 11-2 il San Vito Lo Capo e blindano il secondo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
WhatsApp_Image_2024-09-23_at_14.43.20-1727095465859.jpeg--elezioni_lnd__giancarlo_abete_e_stato_rieletto_presidente_all_unanimita

Figc, Abete chiude al commissariamento: «Non è possibile. Conte? Tecnico di altissimo livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Palermo Mantova gyasi

Serie B, Giudice Sportivo: stop per Izzo, multa a Venezia. Tutte le decisioni dopo l’ultima giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026