Serie A, Udinese travolgente: 3-0 alla Fiorentina. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
file4 (13)

 

Vittoria netta e convincente per l’Udinese, che supera la Fiorentina con un secco 3-0 al termine di una gara intensa e ben gestita dai bianconeri.

Il match si sblocca già al 10’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Nicolò Zaniolo, è Christian Kabasele a svettare più in alto di tutti e a firmare di testa il gol dell’1-0. I friulani prendono fiducia, mentre la Fiorentina prova a reagire soprattutto con Mandragora e Kean, senza però trovare precisione sotto porta.


Nella ripresa l’Udinese alza ulteriormente i ritmi. Dopo alcune occasioni create da Keinan Davis, al 61’ arriva l’episodio che indirizza definitivamente la sfida: Daniele Rugani commette fallo in area e l’arbitro Luca Pairetto assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Davis, che spiazza David De Gea e firma il 2-0 al 64’.

La Fiorentina prova a rientrare in partita con i cambi e qualche buona trama offensiva, ma l’Udinese controlla con ordine e continua a rendersi pericolosa. Nel finale arriva anche il terzo gol che chiude definitivamente i conti, legittimando un successo meritato per solidità difensiva e cinismo sotto porta.

Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce il 3-0: tre punti pesanti per l’Udinese, mentre la Fiorentina esce ridimensionata da una trasferta complicata.

Inter 67
Milan 57
Napoli 53
Roma 51
Como 48
Juventus 47
Atalanta 45
Bologna 39
Sassuolo 38
Lazio 34
Parma 33
Udinese 32
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15

