Serie A, Udinese travolgente: 3-0 alla Fiorentina. La classifica aggiornata

Vittoria netta e convincente per l’Udinese, che supera la Fiorentina con un secco 3-0 al termine di una gara intensa e ben gestita dai bianconeri.

Il match si sblocca già al 10’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Nicolò Zaniolo, è Christian Kabasele a svettare più in alto di tutti e a firmare di testa il gol dell’1-0. I friulani prendono fiducia, mentre la Fiorentina prova a reagire soprattutto con Mandragora e Kean, senza però trovare precisione sotto porta.





Nella ripresa l’Udinese alza ulteriormente i ritmi. Dopo alcune occasioni create da Keinan Davis, al 61’ arriva l’episodio che indirizza definitivamente la sfida: Daniele Rugani commette fallo in area e l’arbitro Luca Pairetto assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Davis, che spiazza David De Gea e firma il 2-0 al 64’.

La Fiorentina prova a rientrare in partita con i cambi e qualche buona trama offensiva, ma l’Udinese controlla con ordine e continua a rendersi pericolosa. Nel finale arriva anche il terzo gol che chiude definitivamente i conti, legittimando un successo meritato per solidità difensiva e cinismo sotto porta.

Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce il 3-0: tre punti pesanti per l’Udinese, mentre la Fiorentina esce ridimensionata da una trasferta complicata.

Inter 67

Milan 57

Napoli 53

Roma 51

Como 48

Juventus 47

Atalanta 45

Bologna 39

Sassuolo 38

Lazio 34

Parma 33

Udinese 32

Cagliari 30

Torino 30

Genoa 27

Fiorentina 24

Cremonese 24

Lecce 24

Pisa 15

Verona 15