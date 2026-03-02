Mantova, rottura del tendine per Nicholas Bonfanti: operazione riuscita in Finlandia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
file3 (27)

Non c’è pace per Nicholas Bonfanti, protagonista di una stagione fin qui segnata da continui problemi fisici. L’attaccante del Mantova ha riportato la rottura del tendine prossimale semimebranoso della gamba destra, un infortunio che lo costringerà a chiudere anzitempo il campionato, già compromesso da precedenti guai all’anca.

Il giocatore si è sottoposto a intervento chirurgico, perfettamente riuscito, come comunicato dal club biancorosso. L’operazione è stata eseguita dal dottor Lasse Lempainen presso il reparto di ortopedia FinnOrthopaedics Oy del Pihlajalinna Hospital di Turku, in Finlandia.


Ecco la nota ufficiale:

 “Operazione riuscita per il calciatore Nicholas Bonfanti che nella giornata odierna si è sottoposto ad intervento chirurgico per la rottura del tendine prossimale semimebranoso della gamba destra.

L’intervento è stato effettuato dal dottor Lasse Lempainen a Turku, in Finlandia, nel reparto di ortopedia (FinnOrthopaedics Oy) del Pihlajalinna Hospital. Il calciatore è stato già dimesso e nella giornata di domani farà rientro in Italia per iniziare il percorso riabilitativo.”

