Serie A, Retegui e Pasalic trascinano l’Atalanta: Bologna sotto 2 a 0 all’intervallo

Quarantacinque minuti da vera Atalanta per mettere in discesa lo scontro diretto contro il Bologna. Al Gewiss Stadium di Bergamo gli uomini di Gasperini rientrano negli spogliatoi sul risultato di 2 a 0, grazie ad una prova sin qui impeccabile di Retegui. Il bomber della Serie A ci mette solo tre minuti per sbloccare la partita, finalizzando un’ottima ripartenza dei suoi compagni e sfruttando l’ottimo assist di Bellanova. L’ex Genoa, successivamente, conquista un ottimo pallone, serve Pasalic e arriva il raddoppio dei bergamaschi. I falsinei provano a reagire ma sui tentavidi di Lucumi e Ndoye si vedono negare la gioia del gol per via dei salvataggi di Ederson e Carnesecchi. Nella ripresa si attendono altre emozioni considerata la posta in palio, con entrambe a caccia di punti pesanti per la qualificazione in Champions League.

