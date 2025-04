Caso scommesse, Di Serio: «Sono sereno e concretato su Mantova-Spezia»

Negli ultimi giorni, il nome di Giuseppe Di Serio è uno tra i tanti emersi in relazione al caso scommesse. In particolare, l’attuale giocatore dello Spezia, fa parte dell’inchiesta ‘Benevento-bis’, che lo vede coinvolto insieme ad altri suoi ex compagni quando vestivano proprio la maglia dei campani.

Nella fattispecie, Di Serio è sospettato per aver eseguito scommesso sul calcio ma su circuiti legali, a differenza di altri suoi colleghi che avrebbero fatto affidamento a piattaforme proibite. Il bianconero, nel peggiore dei casi, una sanzione economica o una squalifica contenuta ma nulla a livello penale, a differenza degli altri indagati. Intanto, l’edizione odierna de “La Nazione” è riuscita a intercettare Di Serio, il quale ha rilasciato le seguenti e poche parole: «Sono sereno e penso solo alla partita contro il Mantova».