Serie A: Rabiot evita una figuraccia, la Juventus non va oltre l’1 a 1 contro la Salernitana. La classifica aggiornata

Si conclude con il risultato di 1 a 1 il match della 36esima giornata di Serie A tra Juventus e Salernitana. Un piccolo passo falso per i bianconeri che rimandano, ancora una volta, la matematica qualificazione in Champions League. Nonostante la retrocessione arrivata nelle scorse settimane, i granata vanno a Torino per giocarsela con onore: i campani concludono il primo tempo in vantaggio per 0-1 grazie al gol di Pierozzi, e vengono beffati al 90′, nel recupero, dalla rete di Rabiot.

CLASSIFICA

Inter 92

Milan 74

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 60**

Roma 60*

Lazio 59

Napoli 51

Fiorentina 50**

Torino 50

Genoa 46

Monza 45*

Lecce 37*

Verona 34

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Udinese 30*

Sassuolo 29

Salernitana 16

*una gara in meno

** due gare in meno