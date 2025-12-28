Serie A: pari senza reti tra Bologna e Sassuolo dopo i primi 45
Al “Dall’Ara” si conclude la prima frazione di gioco del match tra Bologna e Sassuolo. Dopo i primi 45 minuti, nessuna delle due squadre è ancora riuscita a sbloccare il risultato, in un contro dove per il momento regna l’equilibrio.
Prima fase di gioco di studio tra le due squadre. Al 31′ la partita si accende e arriva la prima clamorosa occasione del match targata neroverde: Pinamonti approfitta di un’incertezza difensiva di Lucumí ma a tu per tu con Ravaglia non riesce a trovare il tap-in vincente.
Un minuto più tardi ci provano anche i padroni di casa: Rowe in ripartenza serve in area Dallinga, che prova la conclusione di mancino con Candè che salva sulla linea. La prima frazione di gioco si conclude dunque sul risultato di 0-0, con il secondo tempo che sarà decisivo per le sorti dell’incontro.