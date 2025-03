Serie A: l’Inter batte il Monza in rimonta. La classifica aggiornata

L’Inter ha sconfitto il Monza per 3-2 in una partita emozionante giocata a San Siro. Nonostante un avvio difficile, con il Monza in vantaggio per 2-1 alla fine del primo tempo, i nerazzurri sono riusciti a ribaltare il risultato nella ripresa.

Il Monza ha mostrato grande determinazione, sfruttando le occasioni avute nel primo tempo per portarsi in vantaggio. Tuttavia, l’Inter ha reagito con carattere, riuscendo a pareggiare e poi a segnare il gol decisivo nel secondo tempo.

Questa vittoria consolida la posizione dell’Inter in campionato, mentre il Monza esce a testa alta da una sfida impegnativa, dimostrando di poter competere ad alti livelli.

Inter – 61

Napoli – 57

Atalanta – 55

Juventus – 52

Lazio – 50

Bologna – 47

Fiorentina – 45

Milan – 44

Roma – 43

Udinese – 39

Torino – 35

Genoa – 32

Como – 29

Verona – 26

Cagliari – 26

Lecce – 25

Parma – 24

Empoli – 22

Venezia – 19

Monza – 14