Serie A: Lecce sconfitto dall’Udinese, al Via del Mare finisce 0-1. La classifica aggiornata

L’Udinese espugna il “Via del Mare” superando il Lecce per 1-0 in una gara combattuta e ricca di episodi. Il gol decisivo arriva al 32′ grazie a un rigore trasformato con freddezza da Lorenzo Lucca, assegnato dopo il controllo del VAR per un fallo su Sandi Lovric. Tuttavia, la rete è stata seguita da momenti di tensione interna: Lucca ha insistito per calciare il penalty nonostante le proteste dei compagni, che non hanno esultato al momento del gol. Poco dopo, il tecnico Kosta Runjaic ha deciso di sostituire l’attaccante, ponendo fine alla controversia senza ulteriori polemiche.

Il Lecce ha tentato più volte di riaprire la partita, sfiorando il pareggio con Nikola Krstovic, il cui colpo di testa al 56′ è stato salvato in extremis dal portiere friulano Razvan Sava. I salentini hanno mantenuto il possesso palla e guadagnato diversi calci d’angolo, ma la difesa dell’Udinese ha retto fino al triplice fischio.

Nel finale, l’Udinese ha anche sfiorato il raddoppio con un potente tiro di Martin Payero che ha sfiorato la traversa all’86’. I quattro minuti di recupero non sono bastati al Lecce per trovare il pareggio, nonostante l’ultimo assalto guidato da Medon Berisha.



Napoli – 56 punti

Inter – 54 punti

Atalanta – 51 punti

Juventus – 46 punti

Lazio – 46 punti

Fiorentina – 42 punti

Milan – 41 punti

Bologna – 41 punti

Roma – 37 punti

Udinese – 36 punti

Genoa – 30 punti

Torino – 28 punti

Como – 25 punti

Cagliari – 25 punti

Lecce – 25 punti

Verona – 23 punti

Empoli – 21 punti

Parma – 20 punti

Venezia – 16 punti

Monza – 14 punti