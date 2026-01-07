Serie A: la Lazio pareggia allo scadere, vincono Udinese e Inter. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026

La giornata di Serie A si chiude con finali ad altissima tensione e partite decise negli ultimi minuti, tra ribaltamenti, rigori pesanti e gol in pieno recupero.

All’Olimpico va in scena uno spettacolare Lazio-Fiorentina 2-2. Cataldi apre le marcature al 52’, ma la risposta viola è immediata con Gosens al 56’. Quando la gara sembra destinata al pareggio, all’88’ Gudmundsson realizza il rigore che porta avanti la Fiorentina. La Lazio però non si arrende e al 95’ Pedro trova il gol del definitivo 2-2 che fa esplodere lo stadio.

Colpo esterno dell’Inter a Parma: finisce 0-2 una gara bloccata e risolta da Dimarco al 42’, con un gol che indirizza il match. I nerazzurri controllano e chiudono i conti solo al 98’ con Thuram, sfruttando gli spazi lasciati dai gialloblù nel forcing finale.

A Torino, l’Udinese espugna l’Olimpico Grande Torino vincendo 1-2. Zaniolo sblocca la partita al 50’, Ekkelenkamp raddoppia all’82’ dando l’impressione del colpo del ko. Il Torino reagisce tardi ma con orgoglio: Casadei accorcia all’87’, ma non basta per evitare la sconfitta.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter — 42

Milan — 38

Napoli — 38

Juventus — 36

Roma — 36

Como — 33

Atalanta — 28

Bologna — 26

Udinese — 25 ▲

Lazio — 24 ▼

Sassuolo — 23

Torino — 23 ▼

Cremonese — 21

Cagliari — 18 ▲

Parma — 18 ▼

Lecce — 17

Genoa — 15

Fiorentina — 15 ▲

Verona — 13 ▼

Pisa — 12

