Serie A: la Lazio pareggia allo scadere, vincono Udinese e Inter. La classifica aggiornata
La giornata di Serie A si chiude con finali ad altissima tensione e partite decise negli ultimi minuti, tra ribaltamenti, rigori pesanti e gol in pieno recupero.
All’Olimpico va in scena uno spettacolare Lazio-Fiorentina 2-2. Cataldi apre le marcature al 52’, ma la risposta viola è immediata con Gosens al 56’. Quando la gara sembra destinata al pareggio, all’88’ Gudmundsson realizza il rigore che porta avanti la Fiorentina. La Lazio però non si arrende e al 95’ Pedro trova il gol del definitivo 2-2 che fa esplodere lo stadio.
Colpo esterno dell’Inter a Parma: finisce 0-2 una gara bloccata e risolta da Dimarco al 42’, con un gol che indirizza il match. I nerazzurri controllano e chiudono i conti solo al 98’ con Thuram, sfruttando gli spazi lasciati dai gialloblù nel forcing finale.
A Torino, l’Udinese espugna l’Olimpico Grande Torino vincendo 1-2. Zaniolo sblocca la partita al 50’, Ekkelenkamp raddoppia all’82’ dando l’impressione del colpo del ko. Il Torino reagisce tardi ma con orgoglio: Casadei accorcia all’87’, ma non basta per evitare la sconfitta.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter — 42
Milan — 38
Napoli — 38
Juventus — 36
Roma — 36
Como — 33
Atalanta — 28
Bologna — 26
Udinese — 25 ▲
Lazio — 24 ▼
Sassuolo — 23
Torino — 23 ▼
Cremonese — 21
Cagliari — 18 ▲
Parma — 18 ▼
Lecce — 17
Genoa — 15
Fiorentina — 15 ▲
Verona — 13 ▼
Pisa — 12