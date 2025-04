Serie A: il Milan sbanca Venezia, Como salvo grazie a Strefezza

Uno squillo iniziale di Pulisic e il colpo da KO di Gimenez nei minuti finali regalano al Milan una vittoria preziosa a Venezia. I rossoneri, reduci dalla super-prestazione nel derby di Coppa Italia, si impongono 2-0 al Penzo contro un Venezia coraggioso ma impreciso. I tre punti permettono al Diavolo di salire a quota 54, a -5 dalla zona Europa, mentre i lagunari restano terzultimi, in piena lotta salvezza.

La sblocca Pulisic, il Venezia spreca

Problemi per Jovic nel riscaldamento e spazio ad Abraham in attacco. Il Milan parte forte e dopo una chance con Leao, trova subito il vantaggio: errore di Candé, Fofana serve Pulisic che fulmina Radu dopo soli cinque minuti. Il Venezia reagisce con coraggio: occasioni per Zerbin e Yeboah, ma la mira è imprecisa. Al 34′ i lagunari trovano anche il gol con Yeboah, annullato per fuorigioco di Busio. Poco dopo, anche una rete di Pulisic viene cancellata per offside.

Gimenez chiude i conti

Nella ripresa il Venezia parte meglio e sfiora il pari con Nicolussi Caviglia. Il Milan, pur concedendo campo, resiste e con Gimenez – entrato dalla panchina – chiude il match nel recupero con un delizioso pallonetto su assist di Loftus-Cheek. Tre punti d’oro per Conceicao, mentre il Venezia ora rischia grosso.

Como, festa salvezza con Strefezza

Al Sinigaglia, il Como di Cesc Fabregas conquista la quarta vittoria consecutiva superando 1-0 il Genoa. A decidere il match è il gol di Gabriel Strefezza al 60’, ben servito da Cutrone in contropiede. Lariani matematicamente salvi e momentaneamente all’undicesimo posto con 42 punti. Per il Genoa, secondo KO di fila e tredicesimo posto a 39 punti.

Da segnalare anche il bellissimo gesto di Strefezza, che ha dedicato la sua rete a Graziano Fiorita, storico fisioterapista del Lecce recentemente scomparso.