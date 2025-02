Serie A: Gineitis regala la vittoria al Torino, Milan fermato 2-1. La classifica aggiornata

Termina la sfida di Serie A tra Torino e Milan. Al 5′ autorete di Malick Thiaw. Lancio profondo di Pedersen per Sanabria, coperto dal difensore del Milan. Maignan esce dalla sua area e rinvia, ma colpisce Thiaw e il pallone finisce in porta. Al 32′ grande occasione per il Milan: con Pulisic che sbaglia un calcio di rigore. All’intervallo il risultato è di 1-0.

Nella ripresa succede di tutto. Assedio dei rossoneri nel tentativo di trovare il gol del pari che arriva: Reijnders al 74′ realizza la rete dell’1-1. Il Torino però rimane agganciato al match e Gineitis insacca la rete del 2-1.

CLASSIFICA

Napoli – 56 punti

Inter – 54 punti

Atalanta – 51 punti

Lazio – 47 punti

Juventus – 46 punti

Fiorentina – 42 punti

Milan – 41 punti

Bologna – 41 punti

Roma – 37 punti

Udinese – 36 punti

Genoa – 30 punti

Torino – 28 punti

Como – 25 punti

Cagliari – 25 punti

Lecce – 25 punti

Verona – 23 punti

Parma – 23 punti

Empoli – 21 punti

Venezia – 17 punti

Monza – 14 punti