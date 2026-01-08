Serie A: Genoa avanti 1-0 sul Milan a “San Siro” dopo i primi 45
Si conclude la prima frazione di gioco a “San Siro” del match tra Milan e Genoa. Avanti 1-0 la formazione ospite dopo i primi 45 minuti, nonostante le tante occasioni avute dai rossoneri.
Parte subito forte la formazione di Massimiliano Allegri, che al 7′ va vicino al gol del vantaggio: cross di Modric che sul secondo palo trova Gabbia, il difensore ci prova di testa ma Leali para con l’aiuto della traversa. Dopo un forcing iniziale da parte dei rossoneri, a passare in vantaggio al 28′ è il Genoa: cross basso di Malinovskyi per Colombo, che prende il tempo a Gabbia e di destro batte Maignan.
Nel finale di primo tempo il Milan prova a trovare il gol del pareggio con varie occasioni pericolose, i rossoblù riescono però a difendere bene il risultato, andando al riposo avanti per 1-0.