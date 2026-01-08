Modena, Massolin nel mirino della Fiorentina
Suonano sirene della Serie A per uno dei protagonisti dell’ottimo inizio di stagione del Modena. Infatti, secondo quanto riportato da parlandodisport.it, la Fiorentina ha mostrato interesse per il fantasista dei canarini, Yanis Massolin.
I viola hanno individuato nel francese uno dei possibili rinforzi da mettere a disposizione di mister Vanoli per centrare la salvezza nella seconda parte di stagione. Il Modena, però, difficilmente lo cederà durante questa finestra di mercato, visto il contributo del centrocampista nel convincente inizio di campionato dei canarini.