Bari, interesse per Gondo della Reggiana

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

In vista della seconda metà di stagione, il Bari è alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo da mettere a disposizione di mister Vivarini. I galletti infatti, secondo quanto riportato da TuttoBari.com, avrebbero messo nel mirino l’attaccante della Reggiana, Cedric Gondo.

La trattativa per portare il centravanti in biancorosso appare però complicata. I pugliesi vorrebbero arrivare a Gondo con la formula del prestito, ma il classe 96′ è in scadenza di contratto con la Reggiana, che non può dunque aprire ad una soluzione a titolo temporaneo.

Ultimissime

Serie A: a “San Siro” non vanno oltre il pari Milan e Genoa. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

Bari, interesse per Gondo della Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

Modena, Massolin nel mirino della Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

Serie A: Genoa avanti 1-0 sul Milan a “San Siro” dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

Mantova, interesse dalla Serie C per Festa e Majer

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026