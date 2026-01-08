Bari, interesse per Gondo della Reggiana
In vista della seconda metà di stagione, il Bari è alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo da mettere a disposizione di mister Vivarini. I galletti infatti, secondo quanto riportato da TuttoBari.com, avrebbero messo nel mirino l’attaccante della Reggiana, Cedric Gondo.
La trattativa per portare il centravanti in biancorosso appare però complicata. I pugliesi vorrebbero arrivare a Gondo con la formula del prestito, ma il classe 96′ è in scadenza di contratto con la Reggiana, che non può dunque aprire ad una soluzione a titolo temporaneo.