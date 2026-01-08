Serie A: a “San Siro” non vanno oltre il pari Milan e Genoa. La classifica aggiornata
Non vanno oltre il pari a “San Siro” Milan e Genoa. Un punto per parte che sta stretto ad entrambe le squadre, che concludono l’incontro con l’amaro in bocca per non aver portato a casa i tre punti
Parte subito forte la formazione di Massimiliano Allegri, che al 7′ va vicino al gol del vantaggio: cross di Modric che sul secondo palo trova Gabbia, il difensore ci prova di testa ma Leali para con l’aiuto della traversa. Dopo un forcing iniziale da parte dei rossoneri, a passare in vantaggio al 28′ è il Genoa: cross basso di Malinovskyi per Colombo, che prende il tempo a Gabbia e di destro batte Maignan.
Nel finale di primo tempo il Milan prova a trovare il gol del pareggio con varie occasioni pericolose, i rossoblù riescono però a difendere bene il risultato, andando al riposo avanti per 1-0.
Nella ripresa continua il forcing della formazione di Massimiliano Allegri, che al 58′ trova la rete del pari con Pulisic: il gol viene però annullato dal VAR per un fallo di mano. I rossoneri insistono sino alla fine del match alla ricerca del pari, con Leali che in più di un occasione di supera evitando il gol del pari, ma che non può nulla quando Leao sugli sviluppi di calcio d’angolo trova l’incornata vincente. In extremis grande occasione per i rossoblù dagli 11 metri per portare a casa la vittoria: dal dischetto va Stanciu che però spara alto.
Un punto che serve a poco al Milan, che rallenta la sua corsa e vede l’Inter volare a tre lunghezze di distanza. Si porta invece a quota 16 punti il Genoa, dopo una serata che lascia più di qualche rimpianto. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter – 42
Milan – 39
Napoli – 38
Juventus – 36
Roma – 36
Como – 33
Atalanta – 28
Bologna – 26
Lazio – 25
Udinese – 25
Sassuolo – 23
Torino – 23
Cremonese – 22
Cagliari – 19
Parma – 18
Lecce – 17
Genoa – 16
Verona – 13
Fiorentina – 13
Pisa – 12