Mantova, interesse dalla Serie C per Festa e Majer

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

Suonano sirene dalla Serie C per due pedine del Mantova. Dopo due stagioni e mezzo con i biancorossi, sembrerebbe agli sgoccioli l’avventura del portiere classe 92′, Marco Festa.

Dopo gli arrivi di Francesco Bardi dal Palermo e di Ante Vukovic dal Pisa, il portiere è ormai finito ai margini del progetto. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore ha attirato il forte interesse della Salernitana, in cerca di un elemento da affiancare ad Antonio Donnarumma. Tuttavia, difficile che l’estremo difensore possa scendere di categoria senza garanzie sull’utilizzo.

L’altra pedina in uscita dal Mantova sarebbe Zan Majer, utilizzato poco in questo inizio di stagione. Dopo l’interesse mostrato dal Bari, per il centrocampista avrebbe mostrato interesse anche la Ternana.

